'Kadın değiliz' dediği için eleştirilen Emre Can özür diledi

Juventus’un Türk asıllı futbolcusu Emre Can, cinsiyetçi açıklamalar yaptığı için eleştiriliyor. “Biz kadın değiliz, futbol oynuyoruz” ifadelerini kullanan Alman futbolcu özür dilemek zorunda kaldı.

Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo, Valencia maçında kırımızı kart gördü, bir diğer Juventus'lu futbolcu Emre Can "Hakemin saç çekme nedeniyle kırmızı kart verdiğini duydum. Biz kadın değiliz, futbol oynuyoruz" dedi.

Alman futbolcu bu açıklaması nedeniyle sosyal medyada eleştirilerinin hedefi haline geldi.

24 yaşındaki futbolcu Twitter hesabında özür dilemek zorunda kaldı.

Can yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kadınlar ve kadın futbolu her zaman erkeklerle eşittir. Beni tanıyan herkes kadınlara olan saygımı biliyor. Amacım takım arkadaşımın maçı etkileyebilecek bir kararla oyundan atıldığını vurgulamaktı. Yaptığım yorumdan dolayı herhangi birini incittiysem içtenlikle özür dilerim."

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