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Kadın Doğum Ve Anestezi Uzmanlarından Çağrı

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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde acil dışındaki sağlık hizmetlerini durduran kadın doğum ve anestezi uzmanları, Sağlık Bakanlığı’na Pandemi Hastanesi’ne taşınacak servislerle ilgili kararı geri çekme, çağrısı yaptı.
Kadın Doğum Ve Anestezi Uzmanlarından Çağrı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi'nin Pandemi Hastanesi’ne taşınmasının tıbbi, teknik ve hukuki olarak sakıncalı olduğunu savunarak, bu karara karşı çıkan Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) ve Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

TIP-İŞ Başkanı Mustafa Taşçıoğlu, KTHES Başkanı İbrahim Özgöçmen’in konuşma yaptığı basın toplantısında, uzmanlar da söz alarak, Kadın Doğum Servisi'nin neden Pandemi Hastanesi’ne taşınmasına karşı olduğunu anlattı.

Sendikalar, Sağlık Bakanlığı’nı uyararak, “Geri adım atılmaz, uzlaşı zemini oluşturulmazsa eylemlerimizi genişleteceğiz” açıklamasında bulunurken, konunun yargıya taşınacağını, yarın sabah Yüksek İdare Mahkemesi’nde dava da dosyalanacağını duyurdu.

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