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Kadın doktor kanseri 4,5 yılda 4 kez yendi

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Samsun'da aile hekimliği yapan kadın doktor, yakalandığı kanseri 4,5 yılda 4 kez yenmeyi başardı
Kadın doktor kanseri 4,5 yılda 4 kez yendi

Samsun'da aile hekimliği yapan kadın doktor, yakalandığı kanseri 4,5 yılda 4 kez yenmeyi başardı. Aile hekimi Deniz Sarı Gümüşova, mücadelesini şöyle anlattı: "Başarmak için birçok nedenim var, çocuğum ve ailem var, arkadaşlarım var, yaşam zevkim vardı. Kanser olduğum dönemde çok dengeli beslenmeye devam ettim, spor yaptım ve en önemlisi hayattan vazgeçmedim"

Samsun’un Kavak ilçesinde aile hekimliği yapan Deniz Sarı Gümüşova, 4,5 yıl içinde 4 kez yakalandığı kanseri 4’üncü kez yenmeyi başardı.

Kavak ilçesinde görevli 17 yıllık doktor, evli ve bir çocuk annesi Deniz Sarı Gümüşova, 4,5 yıl önce rahim kanserine yakalandı. Uzun ve zorlu tedavi sürecine başlayan Gümüşova, 6 aylık ilaç tedavisinden sonra Ankara’da ameliyat olarak rahmindeki tümörü aldırdı. Kanser 3 kez daha tekrarladı. Kemoterapi tedavisi nedeniyle saçları dökülen Gümüşova, fiziksel değişime aldırmadan bir yandan kendi tedavisi devam ederken diğer taraftan hastalarını tedavi etmeyi sürdürdü.

Kanser Haftası’nda kanseri 4’üncü kez yendiğini öğrenen Gümüşova, büyük mutluluk yaşadı.

Aile hekimi Gümüşova, 4,5 yıl önce bir yaz tatili sonrasında kendisine üçüncü evre rahim kanseri teşhisi konulduğunu belirtti.

Doktorunu tedavisini harfiyen uyguladığını ifade eden Gümüşova, “Doktorumun verdiği ilaçlar haricinde ek olarak bitkisel bir ilaç kullanmadım. Sevdiğim şeyleri yapmayı bırakmadım çünkü bu durumda en güzel şeyin yoğun sevgi olduğunu öğrendim. İşime devam ettim, çünkü hastalarımla olmak da beni mutlu eden durumdu. Hatta tedavi devam ederken tatilimi de yaptım, gündelik hayata devam ettim.” dedi.

Kanseri yenen hastaları örnek aldığını vurgulayan Gümüşova, şunları dile getirdi:

“Mücadeleyi hiç bırakmadım, bırakmaya da niyetim yok. On yıl kanserle savaşan ve kaybetmeyen insanları örnek aldım ve ben de diğer kanser hastalarına örnek olmak istedim. Umarım öyle de olur. İleri evre kanser olduğumda moralim çok bozulmuştu ama ilk ameliyat olduktan sonra ‘Ben bu işi başarırım.’ dedim çünkü başarmak için birçok nedenim var, çocuğum ve ailem var, arkadaşlarım var, yaşam zevkim vardı. Kanser olduğum dönemde çok dengeli beslenmeye devam ettim, spor yaptım ve en önemlisi hayattan vazgeçmedim. Sağlıklı iken yaptığım her şeyi yaptım, yapmaktan vazgeçmedim. Normal hayatıma devam ettim. Kanser kronik bir hastalık. ‘Tüh, vah’ demeden insanın bununla yaşamayı öğrenmesi gerekiyor.”

Gümüşova, kadınların yılda en az bir kez kanser taramasını yaptırması tavsiyesinde de bulundu.

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