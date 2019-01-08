Kadın dövüşçü, kendisini gasp etmek isteyen eşek sudan çıkıncaya kadar dövdü

UFC dövüşçüsü Polyana Viana, kartondan silahla kendisini gasp etmeye çalışan saldırganı tekme tokat dövdü. Polislere teslim edilen saldırgan karakola götürülmeden önce tedavi amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Brezilyalı UFC dövüşçüsü Polyana Viana, kendisini gasp etmek isteyen hırsızı döverek tanınmayacak hale getirdi. Soyguncunun fotoğrafını UFC Başkanı Dana White paylaştı.

26 yaşındaki sporcu, Rio de Janeiro'da evinin önünde beklerken yanına genç bir erkek yaklaştı. Önce saati soran saldırgan ardından silahı var gibi yaparak cep telefonu ve üzerindeki değerli eşyaları vermesi için UFC dövüşçüsü Viana'yı tehdit etti. Ancak soymaya çalıştığı kişinin ünlü bir dövüşçü olduğunu bilmeyen saldırgan feci şekilde dayak yedi. Saldırganı döven Viana ise olay yerinden ayrılmayarak polisin gelmesini bekledi.

KARTONDAN SİLAH YAPMIŞ

Konuyla ilgili konuşan Viana, "Onunla karşılaştığım sırada yanıma oturdu. Saati sordu ve cevap verdim. Yanımdan ayrılmadığını fark edince bir terslik olduğunu anladım. Cebimden telefonumu almaya çalışırken 'karşı çıkmaya çalışma silahım var' dedi. Sonra elini silahına attı ancak yumuşak bir şey olduğunu anladım. Kartondan silah yapmıştı" söyledi.

​‘İKİ YUMRUK ATIP, TEKMEYLE SAVUŞTURDUM'

Silahın sahte olduğunu anladıktan sonra yaşananları aktaran Viana, "Bana çok yakın mesafede duruyordu. Düşündüm ki, eğer gerçekten silahı varsa bana nişan alması için fazla imkanı yok. Ardından iki yumruk atıp bir de tekmeyle savuşturdum. Yere düştükten sonra üstüne çıkarak boğazından yakaladım. Ardından 'şimdi polisi bekleyeceğiz' dedim" şeklinde konuştu.

Polislere teslim edilen saldırgan karakola götürülmeden önce tedavi amacıyla hastaneye kaldırıldı.