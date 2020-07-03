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Kadın Eğitim Kolektifi:Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz derhal açıklama yaparak tüm kadınlardan özür dilemeli...

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Kadın Eğitim Kolektifi:Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz'i kınıyoruz!
Kadın Eğitim Kolektifi:Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz derhal açıklama yaparak tüm kadınlardan özür dilemeli...

KTTO Başkanı Turgay Deniz kaş yaparken göz çıkardı. Turgay Deniz’in son günlerin tartışmalı konusu olan uçak seferleri ile ilgili eleştiri yapmaya çalışırken kadın bedeni üzerinden benzetme yapması kabul edilir değildir.
Pandemi hastanesinin olmaması, Kıbrıs’ın kuzeyinin uçak seferlerindeki başarısızlığının sebebi gelmiş geçmiş hükümetlerin basiretsizliği, sermaye kesimlerinin çıkarını halkın çıkarından üstte tutması, kamusal sağlığı güçlendirmek için yatırım yapmamış olmasıdır Sayın Deniz...

Siz ise kalkmış içinde olduğumuz durumu utanmadan “bakireliğini korumaya çalışan bir genç kız” benzetiyorsunuz. Sizi kınıyoruz..
Kadın bedeni üzerinden benzetme yaparak memleketin içinde bulunduğu durumu açıklıyor olmanız, sizi cinsiyetçi bir maço olarak gösteriyor. Daha evvel 3. uyruklu işçileri devlet telli bir alana kapatıp 3 öğün yemek versin derken sözlerinizin yanlış anlaşıldığını söylemiştiniz. Yine mi yanlış anladık Turgay Bey?

Derhal bir açıklama yaparak tüm kadınlardan özür dilemeli ve küflü cinsiyetçi kalıp yargılarınızı ve ayrımcı dilinizi değiştirmek konusunda kendinizi eğitmelisiniz... Yoksa ağzınıza biber sürer, çalı süpürgesiyle ardınızdan kovalarız... Bizden uyarması!

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