Kadın Eğitimi Kolektifi, 12 Kasım’da Başkentte Yürüyüş

“HER YIL BİR ÖNCEKİNDEN DAHA DA ZOR, DAHA DA KARANLIK, DAHA DA ACI”

“BU DÜZENE BİR DUR DEMEK İÇİN SEN DE GEL!”

Kadın Eğitimi Kolektifi, 25 Kasım Kadına Şiddete Yönelik Mücadele Günü dolayısıyla, salgının “en büyük mağduru olan kadınların” yaşadıkları çeşitli sorunlara dikkat çekmek amacıyla başkent Cuma günü Lefkoşa’da yürüyüş düzenliyor.

Khora Kitap Cafe’nin (Ledra Palace ışıkları) önünden saat 17.30’da başlayacak yürüyüşe “Bu düzene bir dur demek için sen de gel!” diyerek katılım çağrısı yapıldı.

Kadın Eğitimi Kolektifi tarafından yapılan açıklamada, “Tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin şüphesiz ki en büyük mağduru biz kadınlar olduk. Pandemi koşullarından dolayı eve kapandığımız sürede kadına yönelik şiddetin ciddi oranda artması, yaşanılan ekonomik buhranda en çok yoksullaştırılanların yine biz kadınlar olması canımıza tak etti” ifadelerine yer verildi.

“Ev içi şiddet, taciz, tecavüz, istismar, yoksullaştırma, baskı ve zulüm devam ederken bir görünüp bir kaybolan hükümetler dışında değişen hiçbir şey olmadı. Ülkesi yangın yerine dönmüş, biz kadınlar gittikçe yok olurken bizi görmezden gelen cumhurbaşkanı il il gezerken bizler de bir bir yok olmaya devam ediyoruz” denilen açıklamada, “Bunların hiçbiri biz kadınlar için kabul edilebilir değildir!” vurgusu yapıldı.

Açıklamada ayrıca, “En çok gözden çıkarılan seks kölesi kız kardeşlerimizin her koşulda insan dışı muamele görmesi, pandemi koşullarında bile sağlık hakları hiçe sayılarak çalıştırılması hükümetin vicdansızlığını gözler önüne sermekte” olduğu görüşü de savunuldu.

Kadın Eğitimi Kolektifi, “Tüm bunlara karşı mücadelemizi yükseltmek için 25 Kasım günü sokakları dolduracağımız, mücadelemizi haykıracağımız Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nü yürüyüşümüzü organize etmek için 12 Kasım Cuma saat 17.30’da Khora Kitap Cafe’de (Ledra Palace ışıkları) gerçekleştireceğimiz ilk toplantımızda buluşalım. Bu düzene bir dur demek için sen de gel!” çağrısında bulundu.