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Kadın Eğitimi Kolektifi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü organize etmek amacıyla toplantı düzenliyor

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Kadın Eğitimi Kolektifi tarafından yapılan yazılı açıklamada,  23 Şubat Çarşamba günü saat 17:30’de Khora Kitap Cafe’de (Ledra Palace sınır kapısı ışıkları yanı) yer alacak toplantıya herkes davet edildi.
Kadın Eğitimi Kolektifi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü organize etmek amacıyla toplantı düzenliyor

Kadın Eğitimi Kolektifi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü organize etmek amacıyla toplantı düzenliyor.

Kadın Eğitimi Kolektifi tarafından yapılan yazılı açıklamada,  23 Şubat Çarşamba günü saat 17:30’de Khora Kitap Cafe’de (Ledra Palace sınır kapısı ışıkları yanı) yer alacak toplantıya herkes davet edildi.

Açıklamada, “Faili meçhul kadın cinayetler, ev içi görünmeyen emek, cinsel yönelimi

nedeniyle toplumdan dışlanan ve nefret cinayetlerine kurban giden LGBTİ bireyler, çocuk istismarı vakaları, yoksulluk sınırında yaşamaya maruz bırakılan, empoze edilen sunni islamlaştırma politikaları ile kültürü ve inancı asimile edilmeye çalışılan, işten atılan, hamile olduğu için kovulan, sığınma evi olmadığı için dayakçı kocasıyla, babasıyla, abisiyle, partneriyle baş başa bırakılan kadınlar için hükümetlerden sorulacak hesabımız var” denildi.

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