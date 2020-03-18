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Kadın Eğitimi Kolektifi: "Ev içi şiddete uğruyorsanız sessiz kalmayın"

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Kadın Eğitimi Kolektifi: "Ev içi şiddete uğruyorsanız sessiz kalmayın"
Kadın Eğitimi Kolektifi: "Ev içi şiddete uğruyorsanız sessiz kalmayın"

 Kadın Eğitimi Kolektifi, koronavirüs salgını nedeniyle evde kalma zorunluluğunun ev içi şiddet vakalarının artışına neden olduğu yönünde pek çok duyum aldığını belirterek ev içi şiddete uğrayan kadınların sessiz kalmamasını istedi.

Kadın Eğitimi Kolektifi'nden yapılan açıklamada, "Ev içinde kalmak zorunda olmamızın, şiddete uğramak zorunda olduğumuz anlamına gelmeyeceğini tüm kız kardeşlerimize duyurur, şiddete yahut şiddet tehdidine maruz kalınıyorsa aşağıdaki numaralardan yardım istenmesi konusunda önemle uyarırız" denilerek Sosyal Hizmetler İhbar Hattı için 183’ü, polisten yardım almak için 155’inLTB Kadın Sığınma Evi’ne başvurmak için 0542 876 30 30 ve 0533 855 30 30 telefon hatlarından yardım istenebileceği duyuruldu.

Kıbrıs’ın kuzeyinde şiddete dair veri paylaşımı olmadığı ancak güneyde ilk koronavirüs vakasının yaşandığı 9 Mart'tan 17 Mart tarihine kadarki sürede kadına yönelik şiddet ihbar/ yardım hattına aramaların yüzde 30 arttığı, bu süre zarfında 750 arama yapıldığı ve 5 sığınma evi talebi olduğu yönünde açıklama yapıldığı kaydedilen Kolektif açıklamasında, adli haberlerden ve Kolektife üye kadınlara danışanlardan benzer bir durumun kuzeyde de yaşandığının fark edildiği belirtildi.

Açıklamada, ev içi şiddet durumunda yapılması gerekenlerle ilgili Kadın Eğitimi Kolektifi'nin Facebook sayfasına da mesaj gönderilerek danışılabileceği ifade edildi.

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