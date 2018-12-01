Kadın Eğitimi Kolektifi Güz Dönemi Eğitimlerini tamamladı

. Ücretsiz olarak herkese açık gerçekleştirilen eğitimlerde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Feminizm”, “Kadına Yönelik Şiddet”, “Medya ve Kadın”, “Ev İçi Emek ve Ötesi”, “Kıbrıs’ta Kadın Hareketi Tarihi” ve “Beden Politikaları” konulu seminerler ve drama faaliyetleri yapıldı. Yoğun ilgi gören ve interaktif geçen eğitimlerin sonrasında, en az 4 eğitimi alan katılımcılar sertifikalarını aldı.

Kadın Eğitimi Kolektifi, kış döneminde farklı bölgelerde eğitimler düzenlemeye devam edeceğini bildirdi.