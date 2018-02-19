Kadın Eğitimi Kolektifi tüm örgütleri toplanmaya çağırdı

Kadın Eğitimi Kolektifi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü yürüyüşünü beraber organize etmek üzere tüm örgütleri toplanmaya çağırdı.

Kadın Eğitimi Kolektifi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü yürüyüşünü beraber organize etmek üzere tüm örgütleri toplanmaya çağırıyor.

Kadın Eğitimi Kolektifi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizdeki kadın cinayetlerinin rekor kırdığı, bilhassa özel sektör emekçisi kadınların ucuz ve esnek iş gücü olarak sömürüldüğü ve dinsel gericiliğin adamızda tırmandırılmaya çalışıldığı zamanlardan geçiyoruz. Hal böyle olunca kadınların emeği, bedeni ve kimliği üzerinde baskı artarken sokaktaki direnişin de büyümesi hayati önem arz ediyor.

Öte yandan yükselen faşizm hemen her coğrafyada olduğu gibi adamızda da en başta kadınları hedef alıyor. İçinden geçtiğimiz şu günlerde kadın özgürleşmesi mücadelesini aralıksız sürdüreceğimizi herkese hatırlatmak için 8 Mart’ta sokakları hep birlikte doldurmalıyız.

Kadın Eğitimi Kolektifi olarak, bu yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü yürüyüşünü beraber organize etmek üzere tüm örgütleri 23 Şubat Cuma 17.30’da Khora Kitap Cafe’de (Ledra Palas ışıkları yanı) toplanmaya çağırıyoruz."