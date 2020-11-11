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Kadın Eğitimi Kolektifi'nden çağrı

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Kadın Eğitimi Kolektifi'nden çağrı yapıldı
Kadın Eğitimi Kolektifi'nden çağrı

Yoksullaştırmaya, Muhafazakarlaştırmaya, Şiddete Sessiz Kalma Sokağı Boş Bırakma!

 

Tüm dünyanın içerisinden geçtiği bu karanlık dönemde maalesef yine en karanlığı biz kadınlar gördük. Pandemi koşullarından dolayı eve kapandığımız sürede kadına yönelik şiddetin ciddi oranda artması, yaşanılan ekonomik buhranda en çok yoksullaştırılanların yine biz kadınlar olması canımıza tak etti. Hiçbir zaman dur durak bilmeyen taciz/tecavüz/cinsel istismar/çocuklara yönelik istismar olaylarının ciddi oranda artması ve tüm bunlara rağmen hükümetin hiçbir tedbir almaması, kadına yönelik şiddet karşısında gözlerini kapaması ve böylece tüm bunlara ortak olması bizler için kabul edilebilir değildir. Seks kölesi kız kardeşlerimizin her koşulda insan dışı muamele görmesi, pandemi koşullarında bile sağlık hakları hiçe sayılarak çalıştırılması hükümetin vicdansızlığını gözler önüne sermektedir.

 

Tüm bunlara karşı mücadelemizi yükseltmek için 25 Kasım Çarşamba saat 18:00’de Kumsal Parkı Dereboyu girişinde toplanıp sokakları dolduracağımız, mücadelemizi haykıracağımız Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nü yürüyüşümüzü organize etmek için 16 Kasım Pazartesi saat 17.00’de Khora Kitap Cafe’de (Ledra Palace ışıkları) gerçekleştireceğimiz ikinci toplantımızda buluşalım, artık bu düzene bir dur demek için sen de gel!

 

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