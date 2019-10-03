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Kadın Eğitimi Kolektifi'nden çağrı: Sedef Sevgi İçin Adalet!

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Kollektif, Sedef Sevgi'in boşanma davası açmak için bir avukatla görüştüğü ve ölümüne neden olan kazanın sabahında kocası tarafından darp edildiği, Alayköy Karakolu’nun da bu durumdan haberdar olduğu iddiaları üzerine açıklama yayımladı
Kadın Eğitimi Kolektifi'nden çağrı: Sedef Sevgi İçin Adalet!

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Alayköy’de genç bir kadının göz göre göre ölüme gitmesi toplum içerisinde büyük üzüntü yaratmıştır. Ancak merhum Sedef Sevgi’nin annesinin sözleri ve otopsi sonucu çıkan darp izleri intihar vakasını aşan bir olayla karşı karşıya olabileceğimizi göstermektedir.

Kızının ölümüne yol açan olayların aydınlatılmasını "Bana başsağlığı dilemeyin. Adaleti sağlayın" diyerek ifade eden Sedef Sevgi’nin annesine kulak verilmelidir. Farklı şekilde olsa da cinayet olarak dosyası kapatılacak olan Akile Nacisoy’un ölümü, ailesinin isteği ve takibi ile soruşturulmuş ve arkasında kocasının şiddeti sonucu bu ölümün meydana geldiği ortaya çıkmıştı. Akile’nin ölümü intihar gibi görünen kadın ölümlerinin etkin şekilde soruşturulması gerektiğini ve polisin bu yöndeki ihmalinin gerçeğin ortaya çıkmasına engel olabileceğini bize göstermişti.

Boşanma davası açmak için bir avukatla görüştüğü ve ölümüne neden olan kazanın sabahında kocası tarafından darp edildiği, Alayköy Karakolu’nun da bu durumdan haberdar olduğu iddiaları oldukça ciddi ve aydınlatılmaya muhtaçtır.

Sedef Sevgi’nin annesinin çağrısı ve darp izleri, görgü tanıkları gibi emareler dikkate alınarak Başsavcılık ve Polis Genel Müdürlüğü’nün konuya bir an önce müdahil olması gerekmektedir.

Kadın Eğitimi Kolektifi olarak Sedef Sevgi’nin şüpheli ölümüyle ilgili etkin soruşturma yapılmasını ve kız kardeşimizi geri getirmeyecekse de adaletin sağlanması için ailesinin çağrısına kulak verilmesini istiyoruz! Sedef Sevgi İçin Adalet!

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