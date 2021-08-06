Kadın Eğitimi Kolektifi'nden Hacer Ulaş Cinayetiyle İlgili Açıklama

Alayköy'de ölü bulunan kız kardeşimiz Hacer Ulaş'ın adli tıp raporu öldürüldüğüne ilişkin çıkmış olmasına rağmen Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen yargılamanın sonunda delil yetersizliği nedeniyle sanığın beraati başta biz kadınlar olmak üzere kamu vicdanını yaralamıştır.

Cezasızlık Kadına Yönelik Şiddeti Artırır!

Bir kadın cinayeti daha polis tarafından ciddiyetle soruşturulmadığı ve düzgün tahkikat yapılmadığı için cezasız kalmıştır.

Cezasızlığın kadına yönelik şiddeti artıran unsurlardan biri olduğu bilinirken şiddetin en uç noktası olan cinayetin cezasız kalması kabul edilemezdir.

Polisin Kadın Cinayetleriyle İlgili İlk İhmali Değil!

Ne yazık ki bu polis teşkilatının kadın cinayetleriyle ilgili bilinen ilk ciddiyetsiz tutumu da değildir. Girne'de Akıle Nacisoy davası kararında da Mahkeme polisin ciddi ihmali ile sanığın ölümün gerçekleştiği evde yaşamaya devam ettiği için emarelerin tahrif edilmiş olabileceğine vurgu yapmıştı.

Hacer İçin Etkin Soruşturma!

Şüpheli kadın ölümlerinin intihar vakası olarak kapatılmaması için talep yükseltirken, cinayet olduğu raporlanan bir kadının ölümünün tahkikatının dahi bu denli ihmalkarca yapılması kabul edilemezdir.

Sanık beraat etse de dosya kapanmamalı ve tahkikatin ciddiyetsiz şekilde yapılmasına ilişkin polis içerisinde soruşturma açılmalıdır.

Polisin sivile bağlı olmadığı koşullarda birçok soruşturmanın kol kırılır yen içinde kalır misali gerçekleştiği de malumdur.

Polisin İhmali Ayrıca Soruştulmalı!

Bu sebeple, Kadın Eğitimi Kolektifi olarak dosyanın kapanmaması gerektiğini vurgularken kadın cinayetlerinde ciddiyetle tahkikat yürütmeyen polise soruşturma açılmasını ve son tahlilde polis üzerinde sivil denetim yapılabilmesini olanaklı kılmak için polisin sivile bağlanması gerektiğini bir kez daha haykırıyoruz.