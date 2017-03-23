Kadın Filmleri Haftası Pazartesi başlıyor

İki toplumlu Cinsiyet Eşitliği Komitesi himayelerinde gelecek hafta “Kadın Filmleri” haftası etkinliği düzenleniyor.

BM Barış Gücü, UNDP ve Goethe Enstitüsü tarafından düzenlenen film haftası pazartesi günü başlayacak ve 31 Mart’a kadar sürecek.

Goethe Enstitüsü’nde gerçekleşecek etkinlikte hafta boyunca 10 film gösterilecek ve dünyanın çeşitli yerlerinde gerçek kadın hikayeleri ele alınacak.

Açılışta, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, Cinsiyet Eşitliği Komitesi eş başkanları Mine Yücel ve Xenia Loizidou konuşma yapacak.