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Kadın futbolcudan Maradona için saygı duruşuna protesto: Bir tecavüzcü, pedofil ve tacizci için bunu yapmayı reddettim

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Geçen hafta hayatını kaybeden efsane futbolcu Maradona için bir dakikalık saygı duruşuna katılmayı reddeden İspanyol kadın futbolcu, “Bir tecavüzcü, pedofil ve tacizci için bir dakikalık saygı duruşunda bulunmayı reddettim” diye konuştu.
Kadın futbolcudan Maradona için saygı duruşuna protesto: Bir tecavüzcü, pedofil ve tacizci için bunu yapmayı reddettim

Geçen hafta hayatını kaybeden efsane futbolcu Maradona için bir dakikalık saygı duruşuna katılmayı reddeden İspanyol kadın futbolcu, “Bir tecavüzcü, pedofil ve tacizci için bir dakikalık saygı duruşunda bulunmayı reddettim” diye konuştu.

 

Futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın ölümünün ardından birçok futbolcu ve kulüp Arjantinli oyuncuya farklı şekillerde saygı mesajların paylaşırken, İspanyol Paula Dapena ünlü futbolcuya saygı duruşunda bulunmayı reddetti.

Viajes Interrias FF futbolcusu Dapena, Deportivo Abanca'yla oynanacak hazırlık maçı öncesi takımının Maradona için ayakta bir dakikalık saygı duruşuna, diğer futbolcuların baktığı yöne ters bir şekilde sırt dönük ve yerde oturarak katıldı.

İspanya'da yayımlanan günlük spor gazetesi AS'nin haberine göre arkadaşlar arasında ‘güçlü feminist idealleriyle’ bilinen 24 yaşındaki kadın futbolcu, A Coruna eyaletine bağlı Abegondo'daki stada vardığında, Maradona için bir dakikalık saygı duruşunun yapılacağını öğrendi.

Bunun üzerine, "Onun anısına bir eylemin yapılacağını öğrenir öğrenmez, bir tecavüzcü, pedofil ve tacizci için bir dakikalık saygı duruşunda bulunmayı reddettim" diye konuşan Dapena, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü için düzenlenen bir dostluk maçında kurbanların anıldığını ama herhangi bir saygı duruşunun yapılmadığını hatırlattı:

“Kurbanlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmadı. Açıkçası, ben de kurbanlar için değil de bir istismarcı için bir dakikalık saygı duruşunda bulunma niyetinde değilim."

'Muhteşem bir futbol yeteneğine sahipti'

Buna rağmen Maradona'nın futbol tarihinde önemli isim olduğunu kabul ettiğini, "Muhteşem bir futbol yeteneğine sahipti" belirten Dapena, bunun saygı duruşu için yeteri olmadığını, "Bir futbolcunun yeteneklerinin ötesinde değerlere sahip olması gerektiğini’ savundu.

Birçok farklı suçlarla itham edilen Maradona, iki tecavüz davasıyla karşı karşıya da kalmıştı.

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