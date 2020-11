Kadın futbolcudan Maradona için saygı duruşuna protesto: Bir tecavüzcü, pedofil ve tacizci için bunu yapmayı reddettim

Geçen hafta hayatını kaybeden efsane futbolcu Maradona için bir dakikalık saygı duruşuna katılmayı reddeden İspanyol kadın futbolcu, “Bir tecavüzcü, pedofil ve tacizci için bir dakikalık saygı duruşunda bulunmayı reddettim” diye konuştu.

“I refuse to observe the minute’s silence for a rapist, paedophile and abuser".



Spanish footballer Paula Dapena snubs #Maradona tribute.https://t.co/BX4Mu7EPBJ