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Kadın güreşinde en fazla birincilik Lapta’nın

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KKTC Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Kadın Güreş Müsabakaları’nda üç kulüpten toplam 35 güreşçi mücadele etti.
Kadın güreşinde en fazla birincilik Lapta’nın

Lefkoşa’da Rifat Şener Güreş Salonu’nda 18 Mayıs 2024 Cumartesi günü yapılan müsabakalarda Lapta Türk Birliği 12, Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü 4, Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü 1 birincilik elde etti.

Oruç Ertürk, Murat Doğan ve Ercan Köse’nin hakemliğindeki müsabakalarda dereceye giren güreşçilere madalya verildi.

BÜYÜKLER

60 kg: 1.Helin Olge (LGİK), 2.Sıla Güngör (ferdi)

GENÇLER

36-40 kg: 1.Beyza Ağcabay (BİASK)

43 kg: 1.Nehir Erdem (BİASK), 2.Aleyna Gökan (BİASK)

49 kg: 1.Pınar Gül Ertürk (LTB), 2.Nisanur Arslan (BİASK)

53 kg: 1.Hira Baytar (LTB), 2.Zehra Arslan (BİASK)

57 kg: 1.Hatice Tabancaoğlu (BİASK), 2.Sabiha Altun (LTB), 3.Fatmanur Tunca (LTB)

65 kg: 1.Melek Demet (LTB)

69 kg: 1.Sıla Bozkurt (LTB)

69-73 kg: 1.Firdevs Talay (BİASK), 2.Çiğdem Alçın (LTB)

YILDIZLAR

29-33 kg: 1.Eylül Menak (LTB), 2.Seyhan Menderes (LTB)

36 kg: 1.Melisa Benli (LTB)

39 kg: 1.Azra Ağören (LTB), 2.Hazal Sabuhan (BİASK)

42 kg: 1.İrem Bilgiç (LTB)

46 kg: 1.Eda Arslan (LTB), 2.Yağmur Toprak (LTB), 3.Ela Uzunkaya (LTB)

50 kg: 1.Nehir Arıcı (LTB), 2.Hatice Menak (LTB), 3.Zeynep Yılmaz, Fatma Aydemir (LTB)

54 kg: 1.Bade Nisa Ertürk (LTB), 2.Aysel Kiracı (LTB)

58 kg: 1.Şimal Çiftboran (LTB).

RAİF KAYA ANILACAK

KKTC Güreş Federasyonu’nun merhum yönetim kurulu üyelerinden Raif Kaya, 26 Mayıs 2024 Pazar günü yapılacak büyükler ligine dahil serbest güreş müsabakalarıyla anılacak. Rifat Şener Güreş Salonu’nda yer alacak güreşler, saat 10.30’da tamamlanacak tartılardan sonra başlayacak.

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