Kadın Hastalarını Seks Yaparak İyileştirmeyi Vadeden Doktor Otel Odasında Yarı Çıplak Yakalandı

‘Dr. Sihirli Flüt’ lakaplı İtalyan jinekolog cinsel ilişki yoluyla hastalığını iyileştireceğini iddia ettiği kadınla otel odasında yarı çıplak yakalanmasının ardından istifa etti.

Bari kentinde yaşayan 60 yaşındaki jinekolog Dr. Giovanni Miniello bir İtalyan kanalının hazırladığı araştırma haberinde hasta rolü yapan oyuncuya HPV (kansere neden olabilen, cinsel yolla bulaşan bir virüs) taşıyıcısı olduğunu söyledi.

Ardından kendisi aşılı olduğundan ‘hastaya’ onunla cinsel ilişkiye girerek bağışıklık kazandırabileceğini iddia etti.

Doktorla ilgili iddialar ilk kez 33 yaşındaki bir kadın hastanın kendisiyle seks yapmak istediğini söylemesiyle ortaya çıkmıştı.

Adının Anna Maria olduğu belirtilen kadın Miniello’ya hamile kalamama şikayetiyle başvurduğunu, smear testi negatif çıkmasına rağmen doktorun kendisinde HPV olabileceğini söylediğini anlattı. Buna göre birçok kadını kanserden kurtardığını iddia eden doktor kadına uygunsuz şekilde dokundu.

Maria, İtalyan gazetesi La Repubblica’yla iletişime geçti. Doktoru test sonuçları için aradığında tedavi için seks yapmayı teklif ettiğini anlattı.

Aynı şeyleri oyuncuya da söyledi

Ardından kadının ulaştığı haber programı Le Lene bir oyuncu kiralayarak Dr. Miniello’ya hasta gibi gönderdi. Doktor hasta rolündeki kadına da HPV belirtileri taşıdığını ve kendisiyle cinsel ilişkiye girerek iyileştirebileceğini söyledi.

Doktorla bir otelde buluşan hasta rolündeki kadına seksle virüsten kurtaracağı iddiasını yineledi.

Kadınla seks yapacağını düşünen doktor yarı çıplak haldeyken muhabir otel odasına girdi ve gerçek ortaya çıktı.

Miniello avukatı aracılığıyla 40 yıl boyunca yüzlerce kadını başarılı bir şekilde tedavi ettiğini öne sürerek yalnızca sonuç veren bir alternatif tedavi önerdiğini ve kadınları onunla seks yapmaya zorlamadığını iddia etti.

Savcılığın soruşturma başlattığı bildirildi.