Kadın işçilerin yüzde 93'ü sendikasız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “8 Mart Kadın Emeği” adlı raporunda kadınların sendikalaşma oranlarına yer verdi.

Rapora göre, resmi sendikalaşma oranı yüzde 14’lerde görülse de, esas oran yüzde 11 olarak hesaplanıyor. Kadın işçilerin ise yüzde 93’ü sendikasız olarak çalışıyor. Buna göre çalışma yaşamında yer alan her 100 kadın işçiden yalnızca 7’sinin sendika üyeliği bulunuyor.

415 KADIN İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, geçen yıl en az 1745 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirirken, en az 118 kadın işçi hayatını kaybetti. 2016’dan bugüne ise iş cinayetlerinde toplam 452 kadın emekçi yaşamını yitirdi.

Yine OECD ülkelerinde kadın istihdamı oranı ortalama yüzde 61 olurken, Türkiye yüzde 28 ile OECD ülkeleri arasında kadın istihdamında son sırada yer alıyor.