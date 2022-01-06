Kadın Kalp Hastalarında Demans Riski Daha Fazla

Yeni bir çalışma, kadın kalp hastalarının erkeklerden daha ciddi demans semptomları yaşadığını öne sürüyor. Araştırmaya göre, kalp hastalığı olan orta yaşlı kadınlar, düşünme ve hafıza becerilerinde erkeklere göre daha kötü bir düşüş yaşıyor.

ABD’li araştırmacılar, erkeklerin kalp problemleri, felç, diyabet ve yüksek tansiyondan muzdarip olma olasılığının daha yüksek olmasına rağmen bulgularını yaptılar.

Minnesota’daki Mayo Clinic’ten bilim insanları, çalışmanın başlangıcında yaşları 50 ila 69 arasında değişen demansı olmayan 1.857 gönüllüyü analiz etti. Deneklerin yüzde 79’unda en az bir kardiyovasküler durum veya risk faktörü vardı. Katılımcılar üç yıl boyunca değerlendirildi ve hafıza, dil gibi beceriler için test edildiler.

Neurology dergisinde yayınlanan çalışmanın ekibi diyabet, kalp hastalığı ve kandaki yüksek yağ seviyelerinin sadece kadınların dil puanlarındaki düşüşle ilişkili olduğunu keşfetti.

BİLİŞSEL GERİLEME, KALP SORUNLARIYLA İLİŞKİLİ ÇIKTI

Çalışma yazarı Michelle Mielke şunları söyledi: “Sonuçlarımız, orta yaştaki kardiyovasküler koşulların ve risk faktörlerinin orta yaştaki bilişsel gerileme ile ilişkili olduğunu gösteriyor, ancak bu ilişki kadınlar için daha güçlü. Özellikle, diyabet, kalp hastalığı ve kandaki anormal derecede yüksek yağ seviyeleri olan dislipidemi gibi belirli kardiyovasküler durumların, erkeklere kıyasla kadınlarda bilişsel gerileme ile daha güçlü ilişkilere sahip olduğunu bulduk.”

Neurology dergisinde yazan araştırmacılar, kadınların ve erkeklerin neden farklı şekilde etkilendiklerine dair daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Ekip, çalışmalarının kardiyovasküler risk faktörleri olan orta yaşlı kadınların bilişsel gerileme yaşayacağını kanıtlamadığı konusunda uyardı, ancak bir ilişki olduğunu da belirttiler: “Orta yaşlı yetişkinler, özellikle bazı kardiyovasküler rahatsızlıkları veya risk faktörleri olan kadınlar, erken izleme için kritik alt grupları temsil edebilir.”

Kalp hastalığı, kan damarlarını daraltan veya tıkayan, kalp krizi, anjina ve bazı felçlere yol açabilen durumları içerir.

Şu anda Birleşik Krallık’ta bu durumla yaşayan 3,5 milyondan fazla kadın bulunuyor.