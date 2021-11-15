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Kadın Kılığında Erkek Oyuncu Oynattılar

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AFC Kadınlar Asya Kupası'nda inanılmaz bir skandal yaşandı. Ürdün Futbol Federasyonu rakipleri İran'ı 'Kadın değil erkek oyuncu oynattılar' diyerek FIFA'ya şikayet etti.
Kadın Kılığında Erkek Oyuncu Oynattılar

AFC Kadınlar Asya Kupası’nda oynanan Ürdün-İran maçının ardından inanılmaz bir olay yaşandı… Penaltılara giden maçı kazanan İran kalecisinin kadın değil erkek olduğu öne sürüldü. Ürdün Futbol Federasyonu, İran kalecisinin kadın değil erkek olduğunu ve bu durumu FIFA'ya şikayet ettiklerini duyurdu.

Yaşanan skandalın ardından FIFA’ya başvuru belgesini yayınlayan Ürdün Federasyonu, Asya Futbol Konfederasyonu’ndan (AFC) İran milli takımındaki oyuncunun cinsiyetinin doğrulanmasını talep etti.

‘İRAN’IN SORUNLU BİR GEÇMİŞİ VAR’

Takımına galibiyeti getiren kalecinin kadın kılığına sokulmuş bir erkek oyuncu olduğunu belirten Ürdün Futbol Federasyonu tarafından FIFA’ya gönderilen dilekçede, “Eğer bir oyuncunun oynamasının uygunluğu konusunda şüphe varsa derhal soruşturma açılmalıdır. Bu konuda FIFA’yı göreve davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Paylaşılan belgenin devamında şu ifadeler yer aldı: ”AFC’den söz konusu oyuncunun ve takımdaki diğer kişilerin uygunluğunu araştırmak için bağımsız tıbbi uzmanlardan oluşan bir heyet tarafından şeffaf ve net bir soruşturma başlatmasını talep ediyoruz, özellikle de İran Kadın Futbol takımının cinsiyet ve doping sorunları olan bir geçmişi var. Asya’da oyunun bütünlüğünü korumak için gerekli süreci izleyeceğinizi umuyoruz ve bu soruşturmanın sonucu hakkında sizden haber almayı dört gözle bekliyoruz.”

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