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Kadın konulu karma sergi YDÜ'de açıldı

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Kadın konulu karma sergi YDÜ'de açıldı
Kadın konulu karma sergi YDÜ'de açıldı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için düzenlenen ve KKTC, Yakın Doğu Üniversitesi ve Türk dünyasından ödüllü 60 sanatçının 90 eserinden oluşan “Kadın” konulu karma sergi, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sergi salonunda açıldı.

YDÜ’’den verilen bilgiye göre, sergiye, UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra’yla birlikte YDÜ yetkililerinin açtığı sergiye sanatçılar ve davetliler de katıldı.

Sergi 13 Mart 2020 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sergi Salonu’nda ziyaret edilebilecek.

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