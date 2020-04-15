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Kadın liderler: ‘Corona’ mücadelesinde öne çıkan ülkelerin ortak noktası

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Kadın liderler: ‘Corona’ mücadelesinde öne çıkan ülkelerin ortak noktası
Kadın liderler: ‘Corona’ mücadelesinde öne çıkan ülkelerin ortak noktası

Dünyada corona virüsüyle mücadelede başarılı örnekler olarak öne çıkan ülkelerin ortak bir özelliği var: Kadın liderleri. Almanya, Tayvan, Yeni Zelanda, Finlandiya, Norveç ve Danimarka’nın virüsle mücadele politikalarından çıkarılacak dersler var.

Almanya

Almanya yaygın test uygulaması ve düşük ölüm oranıyla salgının başından beri örnek olan, başarsının sırrı araştırılan ülkeler arasında. Başbakan Angela Merkel en başından beri süreci şeffaf şekilde yürüttü. Sakin ancak durumun ciddiyetini kavramış bir lider olarak halkına seslendi. Ülkenin yüzde 70’inin virüsten etkileneceğini açıkça söyledi.

Komşu olduğu ülkelerden oldukça düşük vaka sayısı da doğru yolda olduklarını gösteriyor. Ülkede yalnızca yaygın corona test yapılmakla da kalmadı, bağışıklık durumunu tespit etmek için antikor testlerine de başlandı. Yakında alınan tedbirleri gevşeteceğini açıklayan ilk Avrupa ülkelerinden biri oldu. Ülkede vaka sayısı 132 bin 210, ölü sayısı 3 bin 495.

Tayvan

Tayvan lideri Tsai Ing-wen salgın karşısında en hızlı karar alan liderlerden oldu. Ocak ayında hastalık ilk emarelerini göstermeye başladığı zaman yayılımı durdurumak için 124 maddelik önlem paketi açıkladı. Üstelik bunu dünyada yaygın olarak uygulanan eve kapanma uygulaması başlatmadan yaptı. Kıyaslama yapmak gerekirse Tayvan, Avustralya ile birlikte 25 Ocak’ta Çin dışında vaka bildiren iki ülkeden biriydi. Ada olmaları ve nüfuslarıyla (yaklaık 24 milyon) benzer özellikler yaşayan bu iki ülkenin bugün geldiği durum çok farklı. Tayvan’da resmi verilere göre 393 vaka, 6 ölüm varken Avustralya’da vaka sayısı 6 bin 440 vaka, ölü sayısı 63.

Yeni Zelanda

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, tecrit kararını erkenden aldı ve ülkeyi en üst alarm seviyesine çıkarma ve bunu neden yaptığı konusunda çok açık ve netti. Ülkeye dışarıdan gelenlere karantina uygulamasına da çok erken bir evrede, ülkede yalnızca altı vaka varken başladı. Kısa süre sonra da ülkeye yabancıların girişini yasakladı. Ülkede şimdiye kadar bin 386 vaka ve dokuz ölüm var.

İzlanda

Katrín Jakobsdóttir liderliğindeki İzlanda’da hükümet tüm vatandanşlara ücretsiz corona testi imkanı sunuyor. Ülkenin bu politikası Covid-19’un gerçek yayılım ve ölüm oranlarıyla ilgili çok önemli bir çalışma olacak. Nüfusunun az olmasının da avantajıyla tecrit veya okulların kapatılması gibi uygulamalar olmaksızın yalnızca takip sistemi kullanarak, nüfusa oranla Güney Kore’nin beş katı tarama yapıldı. Şimdiye kadar bin 720 vaka, sekiz ölüm görüldü.

Finlandiya

34 yaşındaki Sanna Marin geçen aralık ayıda seçildiğinde dünyanın en genç başbakanı olmuştu. Genç bir başbakan olarak herkesin, özellikle de gençlerin gazete okumadığının bilinciyle hareket etti. Sosyal medya ‘influencer’larını corona virüsle mücadelede kullanarak doğru bilgiyi daha çok insana, daha etkili biçimde ulaştırdı. Ülkede vaka sayısı 3 bin 161, ölü sayısı 64.

Norveç

Başbakan Erna Solberg bu krizden en çok etkilenen kesim olan çocuklara özel ilgi gösterdi. Televizyondan basın toplantıları düzenleyerek ülkedeki çocukların sorularını tek tek yanıtladı. Çocuklara korku hissetmelerinin normal olduğunu açıkladı. Ülkede 6 bin 633 vaka, 139 ölü var.

Danimarka

Başbakan olarak doğrudan çocuklarla corona virüs hakkında konuşmayı Norveçli meslektaşından birkaç gün önce akıl eden Başbakan Mette Frederiksen, Avrupa’da tecriti başlatan ikinci ülke olaran corona krizine karşı en hızlı şekilde önlem alan liderlerden oldu. Daha ülkede corona virüsünden kaynaklı ölüm yaşanmamışken çok sıkı tecrit önlemleri uygulanmaya başlandı. Şimdi bu erken alınan önlemlerin meyvelerini toplayan ülke kısıtlamaları rahatlatmaya başladı. Bir aylık aranın ardında 11 yaş ve altı çocuklar okula döndü. Ülkede vaka sayısı 6 bin 706, ölü sayısı 299.

Forbes hazırladığı bu derlemeye “Bunlar küçük ülkeler ya da ada ülkeleri” diyerek karşı çıkacaklara şu argümanla geliyor: Almanya büyük bir ülke, ada olan Birleşik Krallık’ın geldiği durum ortada.

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