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Kadın mahkumlara “Meme Kanseri Farkındalık Semineri” verildi

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Sağlık Bakanlığı eğitmeni tarafından Merkezi Cezaevi’ndeki kadın mahkumlara “Meme Kanseri Farkındalık Semineri” verildi.
Kadın mahkumlara “Meme Kanseri Farkındalık Semineri” verildi

Sağlık Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı eğitmeni Uzman Filiz Uzun tarafından 40 kadın mahkûma verilen eğitimde; meme kanseri istatistikleri,  meme dokusu, meme kanseri risk faktörleri, meme kanserinden korunma yolları, meme kanseri belirtileri, meme taraması, mamografinin önemi, kendi kendine meme muayenesi, klinik meme muayenesi, meme kanseri ve evreleri anlatıldı.


Yapılan eğitimden sonra talep eden mahkum kadınlara klinik meme muayenesi de yapan Uzun, risk grubu ve 40 yaş üstü kadınlara gerekli meme kanseri taramalarının yapılacağı ve ileriki günlerde tüm kadınlara klinik meme muayenesi yapılacağını bildirdi. 


Uzun, meme kanserinin kadınlar için ilk sıralarda yer alan bir kanser türü olduğunu ve bu nedenle tüm kadınların bu eğitimlerden geçmesi gerektiğini vurguladı. Eğitimli her kadının, riskleri öğrendikten sonra kendi üstüne düşen sorumlulukları yapacağını ve taramalara daha çok önem vereceğini belirten Uzun, meme kanserinden korkmak yerine her kadının hiçbir belirti saptamadan kendi yaş grubuna uygun tarama yöntemlerinin yapılmasının önemi ve bu sayede erken tanı ile kanserin yok edilebileceğini vurguladı.


Açıklamada, Sağlık Bakanlığı eğitmenleri Uzman Filiz Uzun ve Uzman Aynur Özkum İzveren’in, 2 yıldır Merkezi Cezaevi’nde hem mahkum kadınlara hem de 21 yaş altı genç erkek mahkumlara ilk yardım, hijyen, kanser farkındalık, enfeksiyon hastalıkları, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, meme kanseri ve aile içi şiddet konularında eğitim verdikleri ve bu yıl da bu eğitimlerin devam edeceği belirtildi. Bu yıl planlanan eğitimlerin ilki kadın mahkumlara Meme Kanseri Farkındalık semineri ile başlatıldı.

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