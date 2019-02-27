Olimpiyat ve dünya şampiyonu atlet Caster Semenya'nın cinsiyet tartışmasına, şampiyon tenisçi Serena Williams da bir reklam filmiyle katıldı

Olimpiyat ve dünya şampiyonu atlet Caster Semenya'nın cinsiyet davası, spor kamuoyunun gündeminde. 28 yaşındaki Güney Afrikalı koşucu hakkında yürütülen “Kadın mı, erkek mi?” tartışmasına şampiyon tenisçi Serena Williams da bir reklam filmiyle dahil oldu.

Spor markası Nike’ın reklamında seslendirme yapan 37 yaşındaki ABD’li tenisçi, "Çılgınca hayal et!" sloganıyla yayınlanan videoda şunları söyledi:

"Eğer duygularımızı dışa vurursak, 'dramatik' olarak adlandırılıyoruz. Eğer erkeklere karşı oynamak istersek, kafayı yemiş sıfatı yiyoruz. Sporda eşitlikten bahsettiğimizde ise 'hayal dünyasında' olmakla itham ediliyoruz."

Williams, reklamda Caster Semenya’nın görüntüsünün üzerine “Bir şeye karşı çıktığımızda dengesiz yaftası yediğimiz de olmuyor değil. Bir şeyde çok iyi olduğumuzda mutlaka bu işte bir sorun olduğu düşünülüyor. İçimizdeki kızgınlığı dışarı vurduğumuzda ise histerik ilan ediliyoruz” ifadesini seslendirdi.

Williams ayrıca şunları söyledi:

"Bir kadının maraton koşması çılgınlık, boks yapması çılgınlık, basketbolda smaç vurması çılgınlık, bir NBA takımına koçluk yapması çılgınlık, sporunu başörtüsüyle yapması çılgınlık. 23 şampiyonluk yaşayıp, çocuk sahibi olduktan sonra kortlara dönmesi ve daha fazlasını istemesi çılgınlık, çılgınlık, çılgınlık. Eğer sana bu başardıkların için çılgın demek istiyorlarsa, bırak desinler.”

Caster Semenya da bu reklamdan sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, “Hayallerinin çılgınca olduğunu mu düşünüyorlar, onlara çılgın hayallerin neler başarabildiğini göster” mesajını paylaştı.

Atlet Caster Semenya, 2016 yılında kadınlar 800 metrede Olimpiyat şampiyon olduktan sonra hakkında cinsiyet tartışması başlamıştı.

Uluslararası Atletizm Federasyonu, geçtiğimiz günlerde bir karar almak için toplanmış ve “400 metreden uzun yarışlarda testosteron hormonu yüksek olan kadınlar ya erkekler kategorisinde yarışacak ya da hormon seviyesini düşürme adına ilaç kullanacak" açıklamasını yapmıştı.

Semenya da bu karara karşı çıkmak için davayı CAS'a (Spor Tahkim Mahkemesi) götürmüş ve beş günlük müzakere sonunda CAS, kararını 26 Mart'ta açıklayacağını duyurmuştu.

CAS eğer Semenya'yı haklı bulursa, Güney Afrikalı atlet kadınlar kategorisinde yarışmaya devam edecek.