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Kadın milletvekilleri, kadın sağlığı haritasının oluşturulmasını hedefleyen projeye gönüllü destek verdi

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Kadın milletvekilleri, kadın sağlığı haritasının oluşturulmasını hedefleyen projeye gönüllü destek verdi
Kadın milletvekilleri, kadın sağlığı haritasının oluşturulmasını hedefleyen projeye gönüllü destek verdi

 Kadın milletvekilleri, Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği (KISAD) bünyesinde yürütülen ve Kuzey Kıbrıs’ta kadın sağlığı haritasının oluşturulmasını hedefleyen “Kıbrıs Kadın Sağlığı İnisiyatifi (KISAA)” projesine katılarak gönüllü destek verdi.

8 kadın milletvekili KISAA İnisiyatifi’nin çalışma anketini doldurarak, destek olmak isteyen tüm kadınları da dernekle iletişime geçmeye davet etti.

KISAD’dan verilen bilgiye göre, Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği (KISAD) Başkanı ve Oxford Üniversitesi kıdemli araştırmacısı Dr. Nilüfer Rahmioğlu Ramiz, proje araştırma görevlileriyle birlikte Meclis’i ziyaret etti.

Kadın milletvekilleri ile projenin detaylarını paylaşan Ramiz, kadın milletvekillerinin gönüllü desteğini aldı.

Projede yer alıp çalışma anketini dolduran 8 kadın milletvekili Ayşegül Baybars Kadri, Doğuş Derya, Fazilet Özdenefe, Gülşah Sanver Manavoğlu, Jale Refik Rogers, Resmiye Canaltay, Sıla Usar İncirli ve Yasemin Öztürk, destek vermek isteyen tüm kadınlara da çağrıda bulunarak KISAA İnisiyatifi ile iletişime geçmeye davet etti.

Ziyaret sırasında Meclis’te bulunmayan İzlem Gürçağ Altuğra’ya ise daha sonra ulaşılacağı belirtildi.

Kuzey Kıbrıs kadın sağlığı haritasının oluşturulmasının hedeflendiği projeye 18-55 yaş arasında, Kuzey Kıbrıs vatandaşı ya da son 5 yıldır Kuzey Kıbrıs’ta ikamet eden kadınlar katılabiliyor.

Çalışmaya katılmak isteyenler https://anket.kisad.org adresinden online olarak çalışma anketini doldurabiliyor. Ayrıca www.kisaainisiyatifi.org web sitesi, KISAA İnisiyatifi Facebook hesabı, kisaa.cohere@gmail.com e-posta adresi ya da 0542 888 50 20 ve 0548 860 14 83 numaralı telefonlar aracılığıyla KISAA İnisiyatifi araştırma ekibi ile iletişime geçilebiliyor.

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