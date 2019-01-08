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'Kadın öğrencileri sekse en kolay ikna edilen üniversiteler' sıralaması gündem oldu

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'Kadın öğrencileri sekse en kolay ikna edilen üniversiteler' sıralaması gündem oldu
'Kadın öğrencileri sekse en kolay ikna edilen üniversiteler' sıralaması gündem oldu

Japonya'da yayınlanan ve kadın üniversiteleri arasında 'öğrencileri sekse ikna etmenin ne kadar kolay olduğu' sıralaması yapan bir magazin dergisi gelen tepki üzerine özür diledi.

'Spa!' isimli haftalık dergi tarafından hazırlanan ve 25 Aralık'ta yayınlanan liste, sosyal medyada büyük tepki topladı. Kadınlar başta olmak üzere kullanıcılar, derginin özür dilemesi ve derginin yayınının durdurulması için kampanya başlattı.

 

change.org üzerinden de imza kampanyası başlatan kullanıcılar, derginin kadınlara yönelik saygısızlıkta bulunduğunu ve onları objeleştirdiğini söyledi. İmza kampanyasına destek verenlerin sayısı ise 28 bini aştı.

Derginin yazı işleri ise, yaptığı açıklamada "Dergide kadınlarla nasıl samimi olunacağını hassas bir dille ve gerçek üniversite isimleriyle birlikte kullanarak yaptığımız listenin okurlarımızı kızdırdığı için özür diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Japon magazin dergisi 'Spa!'

Japon magazin dergisi 'Spa!'

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