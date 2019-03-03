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Kadın öğretmen 13 yaşındaki öğrencisiyle ilişkiye girdi !

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Sınıfta skandal! 13 yaşındaki öğrencisi ile ilişkiye girmişti! Yeni detaylar ortaya çıktı
Kadın öğretmen 13 yaşındaki öğrencisiyle ilişkiye girdi !

ABD'nin Arizona eyaletinde 28 yaşındaki ilkokul öğretmeni Zamora'nın 13 yaşındaki öğrencisiyle okuldaki bir sınıfta ilişkiye girmesi ülkede büyük ses getirmişti. Olayla ilgili olarak çok çarpıcı bilgiler ortaya çıktı.

ABD'nin Arizona eyaletindeki Las Brisas Academy İlköğretim Okulu'nda 2018 yılı Mart ayında, 28 yaşındaki ilkokul öğretmeni Brittany Zamora'nın 13 yaşındaki öğrencisi ile cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıkmıştı.

BİR BAŞKA ÖĞRENCİ ONLARI İZLEDİ

Skandal olayla ilgili olarak yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. ABD yerel basınında yer alan bilgiye göre, Zamora, öğrencisi ile ilişkiye girerken o anları bir başka öğrenci de izledi.

"AŞK NOTLARI"

640xauto-019.jpgAyrıca, istismara uğrayan 13 yaşındaki öğrenci, öğretmeni ile birbirlerine 'aşk notları' yazdıklarını ifade etti. Öğretmen ile istismar edilen öğrencinin birbirlerine telefonla yolladıkları çıplak fotoğrafları ve mesajları da ABD basınında geniş yer buldu.

Hakkındaki dava devam eden öğretmen, suçlamaları henüz kabul etmedi.

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