Kadın öğretmenlere topuklu ayakkabıyı yasaklayan müdür hakkında soruşturma

T.C Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), dersin ahengini bozacağı ve çalışanların dikkatini dağıtacağı gerekçesiyle öğretmenlere topuklu ayakkabı giymeyi yasakladığı öne sürülen bir ilkokul müdürü hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ankara’nın Sincan ilçesindeki Akşemsettin İlkokulu Müdürü M.K., öğretmenlere gönderdiği 10 Ocak 2019 tarihli ‘Okul kararları’ başlıklı yazıda, ‘Tüm öğretmenlerimize; Okul içerisinde koridorda yürürken sınıflardan ve alt-üst katlardan duyulacak, dersin ahengini ve çalışanların dikkatini dağıtacak şekilde ses çıkarmadan yürünebilmesi hususunda gereğini önemle arz ederim’ ifadelerini kullandı.

Öğretmenler Haber’in aktardığı habere göre M.K. ayrıca kadın öğretmenlere topuklu ayakkabının dinen ‘caiz olmadığına’ ilişkin bir yazı da verdi.

Soruşturma başlatıldı

Bu olayın ortaya çıkmasının ardından CHP milletvekilleri Gamze Taşçıer, Okan Gaytancıoğlu ve Sezgin Tanrıkulu, konuyu TBMM gündemine taşıdı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Taşçıer, Gaytancıoğlu ile Tanrıkulu’nun soru önergelerine cevap verdi.

Ankara Valiliği tarafından ilkokul müdürü M.K. hakkında soruşturma başlatıldığını belirten Taşçıer, “Konuya ilişkin olarak inceleme ve soruşturma yapılmak üzere 22 Ocak 2019 tarihli valilik oluru ile maarif müfettişlerinin görevlendirildiği ve sürecin devam ettiği belirtilmektedir” dedi.