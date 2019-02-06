Son olarak 'Yanımda Kal' filminde başrol oynayan oyuncu Çağlar Ertuğrul, “Kadın olsam erkeklere bakmam” dedi. Ertuğrul’un bu açıklaması çok konuşuldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 'Yanımda Kal' filminin başrol oyuncularından Çağlar Ertuğrul, Emre Saygı’nın hazırlayıp sunduğu, şov programı 'Hadi Be'ye konuk oldu. Filmi belli bir türe sokmak istemediğini belirten Ertuğrul, “Filmin konusu aslında bir tanışma hikayesi sonradan buradan bir dostluğa ve aşka dönen bir hikaye ama ağırlıklı olarak drama içeren bir film” dedi.

“Kadın olsam erkeklere bakmam”

Instagram’da sakallarını keserken paylaştığı bir fotoğraf hakkında “Bir kadın olsan hangi Çağlar Ertuğrul’u beğenirsin?” sorusuna oyuncu Çağlar Ertuğrul, “Kadın olsam erkeklere bakmam. Sakal yakıştığı durumlar oluyor, yakışmadığı durumlar oluyor. Özellikle bir dönem sakaldan iğrendim. Genel olarak Türkiye’de sokakta görmekten de iğrendim. Şimdi doğruya doğru benim kaşlarım kalın dudağım ince o yüzden sakalla onu biraz kompanse edebiliyorum” yanıtını verdi.