Kadın Örgütleri 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde Yürüyüş Yapıyor

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü dolayısıyla 24 kadın örgütü 25 Kasım Perşembe günü saat 15:00’da Coffeemania’dan Sakarya Sulu Çembere kadar bir yürüyüş yapıyor. Kadın örgütleri bugün Gazimağusa Belediye Başkanlığına vekalet eden Asbaşkan Ahmet Öztenay’ı ziyaret ederek günle ilgili görüşlerini aktarıp, Gazimağusa’da kadına şiddetle ilgili bir gereklilik olan kadın sığınma evinin açılması taleplerini içeren bir mektup takdim etti.

Gazimağusa Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Öztenay, kadın örgütlerinin çok önemli bir görev üstendiğini ifade ederek, kadınların kutsal ve değerli varlıklar olduğunu, kadınların şiddetle bağdaştırılamayacağını ancak hayatın gerçeklerinin farklı olduğunu söyledi. Kadının şiddete uğradığında gidebileceği bir yerinin olması gerektiğine dikkat çeken Öztenay, bu konuda bir komitenin kurulması ve gerçek anlamda çalıştırılması gerektiğini, konuyu Belediye Meclisi’nin gündemine taşıyacağını belirtti. Öztenay, bu konuya sadece Belediyenin imkanlarının yetmediğini, devletin sorumluluğunda olan kadın sığınma eviyle ilgili paydaşlarla bir araya gelip güç birliği yapılarak devletin adım atamaya zorlanması gerektiğini söyledi.

Kadın örgütleri adına konuşan Makamer Başkanı Sıdıka Özdoğan, Gazimağusa bölgesindeki 24 kadın örgütünün işbirliği yaparak kadınların sesini duyurmaya çalıştıklarını, kadına yönelik şiddetin özellikle pandemi döneminde arttığını, konunun polise yansıyan kısmının bile ürkütücü bir boyuta ulaştığını söyledi. Özdoğan, kadın sığınma evini yapmanın devletin görevi olduğunu, konuyu Kaymakamlığa da her yıl aktardıklarını ifade ederek, her kadının hayatının bir döneminde şiddete uğradığını, bu şiddetin sadece fiziksel şiddet değil, psikolojik şiddet de olduğunu söyledi. Kadın sığınma evi çok acil ve ivedidir, lütfen üst makamlara iletiniz” diyen Özdoğan, Lefkoşa’daki tek sığınma evinin kapasitesinin 14 kişilik olduğunu ve çok yetersiz kaldığını söyledi. Kadın örgütlerinin toplumun zihnindeki şiddeti uzaklaştırmak istediğini, şiddetin küçüklükten öğretilmesi gereken bir konu olduğuna dikkat çeken Özdoğan, toplumsal cinsiyet eşitliği yasasının geçtiğini ancak bütçesinin yapılmadığını, 24 örgütün bu konuyu daha ileriye taşımaya kararlı olduğunu kaydetti.

Etkinliğe şu dernekler destek veriyor: “MAKAMER, Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği, Akova Kadınlar Derneği, CTP Mağusa Kadın Örgütü, Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü, Mağusa Kültür Derneği, Alaniçi Kadınlar Derneği, Mormenekşe Kadınlar Birliği Derneği, Larnaka Türk Kadınlar Birliği Derneği, Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği, Sol Hareket, Mağusa Desdemona Lions Kulübü, Mağusa Kale Lions Kulübü, Serdarlı Sağlık ve Kültür Derneği, Yıldırım Kadınlar Derneği, Demokrat Parti Mağusa Kadın Örgütü, UBP Mağusa Kadın Örgütü, Othello İnner Whell Kulübü, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği, Geçitkale Kadınlar Derneği, Kız İzci Örgütü Der, Kadın Eğitim Kolektifi”