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Kadın Örgütleri Gazimağusa’da Şiddete Karşı Yürüyecek

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Kadın Örgütleri Gazimağusa’da Şiddete Karşı Yürüyecek
Kadın Örgütleri Gazimağusa’da Şiddete Karşı Yürüyecek

Kadın örgütleri, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü nedeniyle 25 Kasım’da Gazimağusa’da yürüyüş düzenliyor.
 

Topçu Bulvarı’ndan (Elektrokur Önü) saat 15.00’de başlayacak yürüyüş, MGA Sakarya’ya kadar devam edecek.
 

Kadın derneklerinden oluşan bir heyet etkinlikle ilgili detayları görüşmek üzere Gazimağusa Belediyesi Başkanı İsmail Arter ile bir araya geldi. Belediyeden verilen bilgiye göre, heyette Mağusa Kale Lions Kulübü Derneği Başkanı Özlem Bilgehan, Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği Başkanı Hayriye Ertugay Tokyay, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Mağusa Şube Başkanı Esin Önen, DAÜ Kadın Araştırmaları ve Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Sonuç Zorlu yer aldı.
 

Mağusa Kale Lions Kulübü Derneği Özlem Bilgehan, Mağusa’daki derneklerin kadına yönelik şiddete karşı bir araya geldiğini belirtti. Bilgehan, Akova, Alaniçi, Yıldırım, Yeniboğaziçi Kadın Dernekleri ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin etkinliğe destek veren diğer dernekler olduğunu söyledi.

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