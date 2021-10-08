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Kadın Örgütü’nün ‘ Seninle Okula Başlıyorum’ projesi sürüyor

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, ‘Seninle Okula Başlıyorum’ Projesi kapsamında, Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu’nda 10 öğrenci için okul kıyafeti desteğinde bulundu.
Kadın Örgütü’nün ‘ Seninle Okula Başlıyorum’ projesi sürüyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, ‘Seninle Okula Başlıyorum’ Projesi kapsamında, Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu’nda 10 öğrenci için okul kıyafeti desteğinde bulundu. CTP Kadın Örgütü Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar, Genel Sekreter Tülay Sönmez, MYK üyeleri Hülya Akbil ve Fide Kürşat, dün gerçekleşen görüşmede Okul Müdürü Canan Gürkan’dan okul hakkında bilgi alarak görüş alışverişinde bulundu.

 

USAR: EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNE HER ZAMANDAN ÇOK İHTİYACIMIZ VAR

Görüşme sırasında söz alan CTP Kadın Örgütü Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar, pandemi sürecinde gelişen ekonomik krizle birlikte kamusal eğitim hizmetlerine olan ihtiyacın daha da arttığını, eğitimde fırsat eşitsizliğinin derinleştiğini vurguladı. Usar, okulların açık kalabilmesi için toplumdaki aşılama oranının artması gerektiğini kaydetti.


“KAPALI DÖNEMDE ÇOCUKLAR HAREKETSİZ KALDI”

Okulların gereğinden uzun süre kapalı kalması, hükumetin okulları açma konusundaki yetersizliği sonucunda çocukların ve gençlerin hareketsiz kaldığının, bunun sonucunda fiziksel ve ruhsal olarak olumsuz etkilendiklerinin altını çizen Usar, bu sorunların giderilmesi için özel çaba harcanması gerektiğini vurguladı.


“PANDEMİ KOŞULLARINDA TEDBİRLERLE EĞİTİM SÜRMELİ”

Okullardaki sağlık tedbirlerinin uygulanabilmesi için Eğitim Bakanlığı’nın okullardaki öğretmen ve çalışan eksikliklerini gidermesi, hijyen malzemelerinin tedarikini sağlaması gerektiğini söyleyen Usar, eğitim kayıplarının giderilmesi için eğitim programlarının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Usar, Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu müdürü Canan Gürkan ve görevli öğretmenlere öğrencilere sağladıkları güvenli, yaratıcı, sorumlu ve çağdaş okul ortamı için takdirlerini sundu. İçişleri Bakanlığı’na bağlı Merkezi Cezaevi, Gönyeli Belediyesi ve Okul Aile Birliği’nin işbirliği içinde çalışması ile başarılı bir örnek oluşturan Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu’nun 180 öğrencisine ve 20 öğretmenine başarılar dileyen Usar, CTP Kadın Örgütü’nün ‘Seninle Okula Başlıyorum’ projesinin devam edeceğini belirterek sözlerine son verdi.

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