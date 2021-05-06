Kadın Öyküleri Derneği Yerel Yönetimlerle İşbirliği Kararı Aldı

Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) çalışmalarını genişletiyor. Dernek, faaliyetleri çerçevesinde yerel yönetimlerle çalışma ve işbirliği kararı aldı.
Dernek Başkanı Şenay Ekingen başkanlığındaki bir heyet, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’yı ziyaret ederek, hazırlanan ortak çalışma programı önerisini sundu ve görüş alışverişinde bulundu.
Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) kadın öykülerinin kayıt altına alınması, geçmişin geleceğe taşınması, yeni kuşaklara ilham vermesi ve toplumsal hafızaya katkı koyması amacıyla çalışmalar yürütüyor.
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