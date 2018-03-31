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Kadın Sanatçılar Sergisi Girne’de

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Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması Sergisi Lefkoşa’nın ardından Girne’de de açıldı
Kadın Sanatçılar Sergisi Girne’de

Girne Belediyesi Trafo Sergi Salonu’nda yer alan serginin açılışında konuşan Proje Koordinatör ve Küratörü İpek Denizli Karagöz, 4’üncüsü gerçekleşen etkinliğin her yıl daha yoğun katılım ve eserle gerçekleştiğini belirterek, kadın sanatçıların eserlerinin gelecekte oluşturulacak bir müzede sergileneceğini söyledi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise sanatın toplumlar arası barış ve hoşgörünün gelişmesinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, böylesi bir etkinliği düşünen, hayata geçiren ve katkı koyan herkese teşekkür etti.
Güngördü, etkinliğe yaptıkları katkının devam edeceğini dile getirerek, ortaya çıkan eserlerinde sergilenebileceği kent müzesi oluşturulmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

Sergide, 4’üncü Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması’na katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye, Fas, Rusya ve Başkurdistan’dan gelen sanatçıların 30 eseri sergileniyor.
Girne Belediyesi Trafo Sergi Salonu’nda yer alacak sergi 10 Nisan tarihine kadar mesai saatleri içerisinde gezilebilecek.

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