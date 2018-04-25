Kadın sendikacılardan iki toplumlu panel

Dünya Sendikalar Federasyonu üyesi sendikal örgütler PEO, DEV-İŞ, BES,
KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, KOOP-SEN ve DAÜ-SEN’in biraraya geleceği
panel saat 09.30-13.00 arasında Lefkoşa’da ara bölgede Kıbrıs Diyalog
Forumu binasında (eski Fulbright binası) yapılacak.
Panelde önce sendikaların faaliyetlerini sürdürdükleri bugünkü siyasal ve
ekonomik durumun analizi PEO Genel Sekreteri Pambos Kiritsis ve DEV-İŞ
Genel Başkanı Hasan Felek tarafından yapılacak, bunu paneli organize
eden örgütlerin konuya ilişkin konuşmaları ve bütün katılımcılarla
yapılacak tartışma izleyecek.
Toplantıda simültane Türkçe-Rumca çeviri yapılacak.
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