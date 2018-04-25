Kadın sendikacılardan iki toplumlu panel

Dünya Sendikalar Federasyonu üyesi sendikal örgütler PEO, DEV-İŞ, BES,

KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, KOOP-SEN ve DAÜ-SEN’in biraraya geleceği

panel saat 09.30-13.00 arasında Lefkoşa’da ara bölgede Kıbrıs Diyalog

Forumu binasında (eski Fulbright binası) yapılacak.

Panelde önce sendikaların faaliyetlerini sürdürdükleri bugünkü siyasal ve

ekonomik durumun analizi PEO Genel Sekreteri Pambos Kiritsis ve DEV-İŞ

Genel Başkanı Hasan Felek tarafından yapılacak, bunu paneli organize

eden örgütlerin konuya ilişkin konuşmaları ve bütün katılımcılarla

yapılacak tartışma izleyecek.

Toplantıda simültane Türkçe-Rumca çeviri yapılacak.