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Kadın sendikacılardan iki toplumlu panel

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“İki Toplumda Bugün Emekçi Kadınların Yeri” konulu panel bugüngerçekleştirilecek.
Kadın sendikacılardan iki toplumlu panel

 

Dünya Sendikalar Federasyonu üyesi sendikal örgütler PEO, DEV-İŞ, BES,
KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, KOOP-SEN ve DAÜ-SEN’in biraraya geleceği
panel saat 09.30-13.00 arasında Lefkoşa’da ara bölgede Kıbrıs Diyalog
Forumu binasında (eski Fulbright binası) yapılacak.
Panelde önce sendikaların faaliyetlerini sürdürdükleri bugünkü siyasal ve
ekonomik durumun analizi PEO Genel Sekreteri Pambos Kiritsis ve DEV-İŞ
Genel Başkanı Hasan Felek tarafından yapılacak, bunu paneli organize
eden örgütlerin konuya ilişkin konuşmaları ve bütün katılımcılarla
yapılacak tartışma izleyecek.
Toplantıda simültane Türkçe-Rumca çeviri yapılacak. 

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