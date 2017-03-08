 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.501
  • Altın 144,043
  • Dolar 3,6898
  • Euro 3,8969
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAFetüs davasında ilk ceza Melis Akçal’a verildi

Kadın sporculardan 8 Mart mesajı

» »
Kadın sporculardan 8 Mart mesajı
Türk sporunun önde gelen kadın sporcu ve yöneticileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamalarında, Türk kadınına başarıya inanmaları mesajı verdi.

Türk sporunda, branşlarının önde gelen kadın sporcu ve yöneticileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde "şiddetin bitmesi ve başarıya inanmaları" mesajları verdi.

Sporda başarıyla ilklere imza atan kadın sporcularla yöneticiler, video mesajla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kadın sporcular, başarı dileklerinin yanı sıra "kadına şiddete hayır" mesajı da paylaştı.

İstenilen başarıya kadınların da ulaşabileceğine vurgu yapan sporcular ve yöneticilerin, verdikleri mesajlar şöyle:

Zeynep Gül Ene (A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri): "Sen kadınsın, anlamazsın, yapamazsın diyenlere sakın inanma, kendi içindeki güce inan. Birsen yaptıysa, Şaziye, Işıl yaptıysa, sen de yapabilirsin."

Didem Akın (Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Menajeri): "Eşitliğin, özgürlüğün, mutluluğun bol olduğu bir yaşam diliyorum."

Neslihan Demir Güler (Voleybolcu / Eczacıbaşı VitrA): "Türk kadınının gücünü dünya platformunda göstermekten gurur duyuyorum."

Çağla Büyükakçay (Milli tenisçi): "Dünya arenasında bir Türk kadınını temsil etmekten gurur duyuyorum."

Nur Tatar (Milli tekvandocu): "Kadına şiddet olaylarının bir an önce sona ermesi ve kadın-erkek demeden, birbirimize insanca davrandığımız huzurlu bir dünya dileğiyle tüm kadınların, bu güzel gününü kutluyorum."

Kübra Dağlı (Milli karateci): "Bayrağımızı dalgalandırmak ve milletimizi onurlandırmak adına biz kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok. Biz istersek her şey mümkün olabilir."

Nilay Özdemir (Voleybolcu / Eczacıbaşı VitrA): "Kadınların hak ettiği saygıyı görüp, hak ettikleri özgürlüğe kavuşmasını diliyorum."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Survivor'da bir ilk daha24 Şubat 2017 Cuma 09:00
  • Berna Öztürk Survivor'dan elendi her şeyi ifşa etti!23 Şubat 2017 Perşembe 12:34
  • Survivor'da korkutan kaza21 Şubat 2017 Salı 11:27
  • Survivor'ın son bölümünde ödül oyununu kim kazandı?21 Şubat 2017 Salı 09:25
  • Survivor'a kim katıldı, kimler elemeye kaldı20 Şubat 2017 Pazartesi 09:11
  • Bisiklet Turu'nun 3. Etabı başladı...18 Şubat 2017 Cumartesi 12:16
  • Acil ada konseyinde yaşananlar18 Şubat 2017 Cumartesi 09:17
  • Survivor'da Eser'e ceza mı geliyor?16 Şubat 2017 Perşembe 12:11
  • Survivor'da Sürpriz Değişiklik!15 Şubat 2017 Çarşamba 11:08
  • Survivor 2017'ye Veda Eden İsim Belli Oldu!15 Şubat 2017 Çarşamba 08:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti