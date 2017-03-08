Kadın sporculardan 8 Mart mesajı

Türk sporunun önde gelen kadın sporcu ve yöneticileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamalarında, Türk kadınına başarıya inanmaları mesajı verdi.

Türk sporunda, branşlarının önde gelen kadın sporcu ve yöneticileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde "şiddetin bitmesi ve başarıya inanmaları" mesajları verdi.

Sporda başarıyla ilklere imza atan kadın sporcularla yöneticiler, video mesajla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kadın sporcular, başarı dileklerinin yanı sıra "kadına şiddete hayır" mesajı da paylaştı.

İstenilen başarıya kadınların da ulaşabileceğine vurgu yapan sporcular ve yöneticilerin, verdikleri mesajlar şöyle:

Zeynep Gül Ene (A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri): "Sen kadınsın, anlamazsın, yapamazsın diyenlere sakın inanma, kendi içindeki güce inan. Birsen yaptıysa, Şaziye, Işıl yaptıysa, sen de yapabilirsin."

Didem Akın (Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Menajeri): "Eşitliğin, özgürlüğün, mutluluğun bol olduğu bir yaşam diliyorum."

Neslihan Demir Güler (Voleybolcu / Eczacıbaşı VitrA): "Türk kadınının gücünü dünya platformunda göstermekten gurur duyuyorum."

Çağla Büyükakçay (Milli tenisçi): "Dünya arenasında bir Türk kadınını temsil etmekten gurur duyuyorum."

Nur Tatar (Milli tekvandocu): "Kadına şiddet olaylarının bir an önce sona ermesi ve kadın-erkek demeden, birbirimize insanca davrandığımız huzurlu bir dünya dileğiyle tüm kadınların, bu güzel gününü kutluyorum."

Kübra Dağlı (Milli karateci): "Bayrağımızı dalgalandırmak ve milletimizi onurlandırmak adına biz kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok. Biz istersek her şey mümkün olabilir."

Nilay Özdemir (Voleybolcu / Eczacıbaşı VitrA): "Kadınların hak ettiği saygıyı görüp, hak ettikleri özgürlüğe kavuşmasını diliyorum."