“Kadın ve Vakıf”’ konulu panel düzenlendi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Vakıfların özerk bir yapısı olması gerektiğini belirtti. Siber, kurumun devlet tarafından denetlenmesini ve siyasilerin atadığı kişiler ile değil, profesyoneller tarafından yönetilmesi gerektiğini kaydetti.

Başbakan Hüseyin Özgürgün de vakıfların önemine vurgu yaptığı konuşmasında, ülkedeki büyük yatırımların, dükkanların, üniversitelerin vakıf malları üzerinde kurulduğunu söyleyerek, vakıf mallarının ülke ekonomisinin güçlenmesi üzerinde önemli etkileri olduğunu belirtti.

Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ise, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin kuruluşunun Kıbrıslı Türklerin ebedi oluşunun ilk harcını oluşturduğunu söyledi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Vakıflar Haftası kapsamında Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde “Kadın ve Vakıf”’ konulu panel düzenledi.

Vakıflar İdaresi’nin kuruluşunun 446. yıldönümü ve Vakıfların İngilizlerden Kıbrıs Türk toplumuna devrinin 61. yıldönümü çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Vakıf ve Kadın konulu etkinliğin açılış konuşmalarını sırasıyla, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber yaptı.

Etkinliğe Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Akyön, bazı milletvekilleri ve davetliler katıldı.

Konuşmaların ardından Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi çok sesli korosu “Sevgi Oratoryosu”nu sundu.

Etkinlikte, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Oda Orkestrası ve Soprano Vasfiye Ç. Çubukçu’nun şarkıları dinlendi, “Kadın ve Sanat” , “Kıbrıs’ta Kadın Vakıfları”, “Vakıfların Günümüze Yansımaları” konularında sunumlar yapıldı, “Genç Yetenekler Resim Sergisi”nin açılışı gerçekleştirilirdi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi “Geleneksel İyilik Festivali” ise Lefkoşa Selimiye Meydanı’nda 16.00-23.00 saatleri arasında yapılacak.

BENTER

Açılış konuşmasında, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, Türklerin 1571 yılında adaya ilk geldiklerinde ilk işlerinin, vakıfları kurmak olduğunu, kendi zevkleri için saraylar yapmak yerine topluma hizmet için çeşme, okul, hamam, su kemeri gibi binalar inşa ettiklerini belirtti.

Kıbrıs’ta 2 bin 200’e yakın vakıf bulunduğunu, bunun yarısının nineler tarafından kurulduğunu dile getiren Benter, Kıbrıs Türk halkının ayakta kalması ve varlığını devam etmesi için inanılmaz fedakarlıklar yapıldığını ifade etti.

Benter, değerli arazilerin, dükkanların hiçbir karşılık beklemeden vakfedildiğini belirtti.

Vakıf mallarını korumak, karşılıksız iyilik yapılmasını sağlamak için çalıştıklarını söyleyen Benter, “İyilik Gönülleri Projesi”nin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Projeye destek veren TC Lefkoşa Büyükelçisi Kanbay ve Başbakan Özgürgün’e teşekkür eden Benter, tüm halkı “İyilik Gönülleri Projesi”nin faaliyetlerine katılmaya davet etti.

KANBAY

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, insana verilen değerle, gönülden ve severek iyilik yapmanın önemine işaret etti.

“İyilik Gönülleri Projesi”nin önemine vurgu yapan Kanbay, bu gençlerin geleneği geleceğe taşıyacak toplum gücü olacaklarını belirtti.

Kanbay, gençlerin, vakıflara içtenlikle destek olmasının hayatlarına da önemli katkı sağlayacağını dile getirdi.

Osmanlı ve Türk vakıflarının kötü uygulamalar nedeniyle yıprandığını söyleyen Kanbay, bunların yeniden işler hale getirilmesinin toplumun görevi olduğunu, herkesin bunun için seferber olması gerektiğini belirtti.

EROĞLU

Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin kuruluşunun, Kıbrıslı Türklerin ebedi oluşunun ilk harcını oluşturduğunu söyledi.

Kıbrıslı Türklerin İngiliz İdaresi’nde yaşadığı dönemde başının eğik olduğunu anlatan Eroğlu, Dr. Fazıl Küçük ve arkadaşlarının verdiği mücadele sonucu vakıfların Kıbrıslı Türklere devredilmesini sağlamasıyla, güvenin arttığını kaydetti.

Kıbrıslı Rumların, Kıbrıslı Türklerin haklarını, siyasi eşitliğini kabul etmediğini söyleyen Eroğlu, “Her ortamda haklarımızı korumalıyız, ekonomimizi geliştirmeliyiz. Her şeyi çözüme bağlamak olmaz” dedi.

Müzakere sürecine değinen Eroğlu, karşı tarafın niyetinin anlaşma olmadığını ancak Türk tarafının kendi kendini suçlamasıyla bu olgunun gözden kaçtığını kaydetti.

Eroğlu, müzakerelerin zaman limiti içine girmesi gerektiğini vurguladı.

Müzakere masasında vakıf mallarına sahip çıkılması gerektiğini belirten Eroğlu, vakıf mallarını korumanın herkesin görevi olduğunu kaydetti.

ÖZGÜRGÜN

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin Kıbrıslı Türklerin en köklü ve tarihi kurumlarından biri olduğunu belirtti.

Tüm haksızlıklara karşı var olmanın iki koşulu bulunduğunu, bunların da siyasi ve ekonomik durum olduğunu dile getiren Özgürgün, atalarımızın vakıflarının ekonominin güçlenmesinde önemli rolü olduğunu kaydetti.

Özgürgün, ülkedeki büyük yatırımların, dükkanların, üniversitelerin vakıf malları üzerinde kurulduğunu söyleyerek, vakıf sayesinde ayakta durduklarını belirtti.

Kıbrıs’ın 1878 yılında İngilizlere kiralanması ile Kıbrıslı Türklerin zor zamanlar yaşadığını, yok olma noktasına geldiğini anlatan Özgürgün, vakıf mallarının Türk halkına devredilmesi için 40 yıl boyunca büyük mücadeleler verildiğini, Dr. Fazıl Küçük ve arkadaşlarının mücadelesiyle bunun başarıldığını, Kıbrıs Türk halkının bunu asla unutmayacağını kaydetti.

SİBER

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber konuşmasına, vakıfları, Kıbrıs Türk toplumuna kazandıran Dr. Küçük’ü saygıyla anarak başladı.

Git gide bencilleşen ve yalnızlaşan günümüz dünyasında manevi değerlerin erozyona uğradığını, vakıfların öneminin bu noktada bir kez daha ortaya çıktığını belirten Siber, vakıf etmenin “benim için değil hepimiz için” düşüncesini ön plana çıkarmak anlamına geldiğini dile getirdi.

Vakıf mallarına bakıldığında, yüzde 50’den fazlasını kadınların vakıf ettiğinin görüldüğünü belirten Siber, toplumlar içinde kadınların vakıf etme oranında birinciliğimiz vardır. Bu yüce bir duygudur” dedi.

Siber, vakıf yapacağı zaman kişinin güven duyması gerektiğini söyleyerek, Vakıflar İdaresi’nin bu güveni sağlaması adına devlet tarafından denetleneceği özerk bir yapısı olması gerektiğini kaydetti.

Siber, Vakıflar İdaresi’nin siyasilerin atadığı kişiler ile değil, profesyoneller tarafından yönetilmesi gerektiğini kaydetti.