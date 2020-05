Kadın yönetmenlerin kısa filmleri online erişimde

Fil’m Hafızası’nın sinema etkinliklerinden olan “Keşfetmenin Keyfi” hosted by Pelin Esmer etkinliği kapsamında beş kadın yönetmenin uluslararası festivallerde ödül almış kısa filmleri 25 Mayıs Pazartesi saat 00.00 itibariyle online erişime açıldı. Ücretsiz ve katılımcı sayısı sınırsız olan etkinlikte filmlere 48 saat boyunca erişilebilecek.

Türkçe altyazılı olarak 25-26 Mayıs tarihlerinde erişime açılan kısa filmlerin yanı sıra, 26 Mayıs Salı saat 21.00’de ise Elif Başak Aslanoğlu’nun moderatörlüğünde Fil’m Hafızası Instagram hesabından Oyun, 11’e 10 Kala, Gözetleme Kulesi, İşe Yarar Bir Şey ve Kraliçe Lear filmlerinin yönetmeni Pelin Esmer’in katılımıyla söyleşi gerçekleştirilecek.

Etkinlikte yer alan kısa film seçkisi şöyle;

Dogwalker (2016)

You Are Whole (2015)

Speed Dating (2014)

Piggy (2018)

Come Be Creepy With Us (2019)

Filmlere buradan erişilebilir. (Kaynak: Fil’m Hafızası)