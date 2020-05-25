  • BIST 103.024
  • Altın 378,299
  • Dolar 6,8109
  • Euro 7,4186
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Kadın yönetmenlerin kısa filmleri online erişimde

» »
Beş kadın yönetmenin kısa filmleri erişime açıldı. Filmlere 48 saat boyunca ulaşılabilecek.
Kadın yönetmenlerin kısa filmleri online erişimde

Fil’m Hafızası’nın sinema etkinliklerinden olan “Keşfetmenin Keyfi” hosted by Pelin Esmer etkinliği kapsamında beş kadın yönetmenin uluslararası festivallerde ödül almış kısa filmleri 25 Mayıs Pazartesi saat 00.00 itibariyle online erişime açıldı. Ücretsiz ve katılımcı sayısı sınırsız olan etkinlikte filmlere 48 saat boyunca erişilebilecek.

Türkçe altyazılı olarak 25-26 Mayıs tarihlerinde erişime açılan kısa filmlerin yanı sıra, 26 Mayıs Salı saat 21.00’de ise Elif Başak Aslanoğlu’nun moderatörlüğünde Fil’m Hafızası Instagram hesabından Oyun, 11’e 10 Kala, Gözetleme Kulesi, İşe Yarar Bir Şey ve Kraliçe Lear filmlerinin yönetmeni Pelin Esmer’in katılımıyla söyleşi gerçekleştirilecek.

Etkinlikte yer alan kısa film seçkisi şöyle;

Dogwalker (2016)
You Are Whole (2015)
Speed Dating (2014)
Piggy (2018)
Come Be Creepy With Us (2019)

Filmlere buradan erişilebilir. (Kaynak: Fil’m Hafızası)

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koronavirüs: Kadın ülke liderleri, krizi daha mı iyi yönetiyor?15 Nisan 2020 Çarşamba 14:37
  • Tunus, ilk kadın doktorunun fotoğrafını banknota bastı31 Mart 2020 Salı 12:45
  • Kadın Eğitimi Kolektifi: "Ev içi şiddete uğruyorsanız sessiz kalmayın"18 Mart 2020 Çarşamba 18:02
  • Tatar:Hangi gerekçe ile olursa olsun kimse kimseye şiddet uygulayamaz, saldıramaz09 Mart 2020 Pazartesi 10:25
  • Valilik yasağına rağmen binlerce kadın Feminist Gece Yürüyüşü için Taksim'de bir araya geldi, polis müdahale etti08 Mart 2020 Pazar 20:49
  • ‘Eşitliğe aç, sömürüye tokuz’ sloganıyla eylem08 Mart 2020 Pazar 18:21
  • 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü07 Mart 2020 Cumartesi 13:49
  • "Kadınlar Gününün Öznesi Gerçekten Kadın Mı?"06 Mart 2020 Cuma 19:20
  • CTP Kadın Örgütü 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde meydan etkinliği düzenliyor06 Mart 2020 Cuma 19:18
  • Kıbrıs'ta 8 Mart'ta Meclis önünde eylem düzenleniyor06 Mart 2020 Cuma 15:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti