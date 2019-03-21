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“Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şubesi”nin görevi ne?

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Kadın Eğitimi Kolektifi, “Alo 183” İhbar Hattına altyapı kazandırılmasını, şiddet önleme merkezlerinin hayata geçmesini, her bölgeye bir sığınma evi açılmasını ve  bütçenin bu hizmetlerin yerine getirilmesine harcanmasını talep ediyoruz.
“Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şubesi”nin görevi ne?

Kadın Eğitimi Kolektifi, “Alo 183” İhbar Hattına altyapı kazandırılmasını, şiddet önleme merkezlerinin hayata geçmesini, her bölgeye bir sığınma evi açılmasını ve  bütçenin bu hizmetlerin yerine getirilmesine harcanmasını talep ediyoruz.

Ülkemizde kadına yönelik şiddet olaylarının artarak yaşandığına  dikkat çeken Kadın Eğitimi Kolektifi,  Polis Genel Müdürlüğü’nün 25 Kasım’da hizmete girdiğini beyan ettiği “Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şubesi”nin işlevini  sorguladı.

Kadın Eğitimi Kolektifi  adına açıklama yapan Zekiye Şentürkler, devleti sadece “göstermelik adımlar atmakla” suçladı ve şöyle dedi:

“Çok söyledik, yine söylüyoruz ve siz kılınızı kıpırdatmadığınız sürece de söyleyeceğiz; açmadığınız sığınma evleriyle kadınları öldürüyorsunuz, çağrıldığınız zaman kadını korumak yerine dayakçı ile arabuluculuk yapmaya çalıştığınız için kadınları öldürüyorsunuz, tutuksuz yargıladığınız caniler yüzünden kadınları öldürüyorsunuz, işbirlikçiliğiniz yüzünden sığınma evi yerine mobese kameralar kuruyor ve kadınları öldürüyorsunuz.”

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