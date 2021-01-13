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Kadına Şiddet!

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Lefkoşa’da meydana gelen "Şiddet kullanma Tehdidi ve Ciddi Darp" suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Noman Ahmad Malik dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Kadına Şiddet!

Lefkoşa’da meydana gelen "Şiddet kullanma Tehdidi ve Ciddi Darp" suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Noman Ahmad Malik dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

 Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ayça Soykara olayla ilgili bulguları aktardı. Soykara huzurda bulunan zanlı Noman Ahmad Malik’in 10 Ocak 2021 tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen "Şiddet kullanma Tehdidi ve Ciddi Darp" suçlarına methaldar olduğunu söyledi. Polis 10 Ocak 2021 tarihinde saat 20.30 raddelerinde Gönyeli’de zanlının ikametgahın yatak odası içerisinde ayni yerde sakin eşi yanına çağırdığı zaman gitmediğini gerekçesi ile aralarında çıkan sözlü tartışmaya müteakip sol yanağına tokat vurup omzundan ittirerek sol bacağına tekme atmak sureti ile ciddi şekilde darp ettiğini söyledi Polis akabinde zanlının yine adı edilene hitaben "sen araya girme çık aradan gebertecem seni çocukları dolduruyorsun bana karşı, seni öldürecem" demek sureti ile şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis memuru Soykara müştekinin ayni gün Müşteki LDH Acil Servise götürülerek doktor kontrolünden geçmiş ve darp raporu temin edildiğini aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini olayın zanlının 13 ve 15 yaslarındaki erkek çocukları önünde vuku bulduğunu ve onlarında Sosyal Hizmetler görevlileri huzurunda ifadelerinin alındığını belirterek zanlının davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Banu Soyer davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 5 bin TL değerinde nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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