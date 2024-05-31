  • BIST 10540.89
  • Altın 2426.832
  • Dolar 32.2118
  • Euro 34.9753
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAİsrail, Gazze-Mısır sınırındaki koridorun kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı

Kadına şiddet bitmiyor... Eski eşini darp etti

» »
Eski eşini darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan E.E teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Zanlının da eşinden şikayetçi olduğu, polisin eski eşe de dava okuduğu açıklandı.
Kadına şiddet bitmiyor... Eski eşini darp etti

Eski eşini darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan E.E teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Zanlının da eşinden şikayetçi olduğu, polisin eski eşe de dava okuduğu açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Begüm Özbek, 30 Mayıs 2024 tarihinde saat 19:00 raddelerinde Lefkoşa'da Vergi Dairesi yolu üzerinde araç içerisinde ayrılmış olduğu ancak beraber yaşadığı eski eşi ile aralarında çıkan sözlü tartışmaya müteakip eski eşine hareket ederek ve  “bana katlanmaya" diyerek cinsel tacizde bulunduktan sonra, müştekinin saçını çekip sol yanağına bir tokat vurmak suretiyle darp ettiğini anlattı.

Polis, aynı tarihte mesele ile ilgili olarak zanlının tutuklandığını ve darp edilen kadının doktor kontrolünden geçirildiğini kaydetti.

Polis, şiddet gören kadının sağ omuz bölgesinde ve sol yanak bölgesinde kızarıklık olduğuna dair rapor alındığını belirtti. Polis memuru, ayrıca zanlının da eşinden şikayetçi olması üzerine zanlının eski eşi aleyhine “Darp ve İtale-i Lisan" suçlarından yazılı dava tebliğ edildiğini açıkladı. 

 Zanlının KKTC vatandaşı olduğunu ve 2018 yılında eski eşine karşı "Şiddet Tehdidi" suçunu işlediğini belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının  teminata bağlanmasını talep etti.

 Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 15 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 500 biner TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tufan Erhürman: Ada-74 Fos Çıktı...31 Mayıs 2024 Cuma 15:14
  • Girne'de alkollü sürücü kaza yaptı!31 Mayıs 2024 Cuma 15:13
  • Lefkoşa'da Mekan Kapama Saatine Uymamak31 Mayıs 2024 Cuma 15:12
  • İkamet İzinsiz İkamet Etmek31 Mayıs 2024 Cuma 15:08
  • Sahte Resmi Belgeyi Tedavüle Sürmek ve Sahtekarlıkla Kayıt Temin Etmeye Teşebbüs31 Mayıs 2024 Cuma 15:07
  • Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplandı... İşverenlerin itirazı değerlendirilecek!31 Mayıs 2024 Cuma 13:14
  • 30 Haziran'daki seçim için takvim bugün başlıyor31 Mayıs 2024 Cuma 12:40
  • Töre'de Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine destek!31 Mayıs 2024 Cuma 12:15
  • Dr. Nazım Beratlı son yolculuğuna uğurlanıyor…31 Mayıs 2024 Cuma 12:12
  • Kadınlarda ikinci devre başlıyor31 Mayıs 2024 Cuma 11:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti