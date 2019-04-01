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Kadına şiddet durmuyor: Eşini hem dövdü hem de bıçakladı

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Kadına şiddet durmuyor: Eşini hem dövdü hem de bıçakladı
Kadına şiddet durmuyor: Eşini hem dövdü hem de bıçakladı

Girne'de, S.K. (E-45), aralarında çıkan tartışma neticesinde eşi G.K.’nin (K-59) yüzüne tokat atıp bıçak ile sol elinden yaraladı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün yaşanan darp ve bıçaklama olayının ardından S.K. tutuklandı.

HIRSIZLIK

Karakum’da faaliyet gösteren Lemar süpermarkette müşteri olarak bulunan  E.S.’nin (E-30) 23 Mart tarihinde marketten aldığı çeşitli markalarda 15 şişe alkollü içki,1 paket 24’lü tuvalet kağıdı ile 1 paket çipsi kasaya ödeme yapmadan market dışına çıkararak çaldığı tespit edildi. E.S. tutuklandı.

GAZİMAĞUSA’DA KAVGA           

Gazimağusa’da, dün, çalışmakta oldukları iş yerinde aralarında çıkan tartışma neticesinde L.H. (E-40) ve M.Z. (E-35) kavga ederken; L.H., M.Z’nin burun kemiğini kırdı.

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