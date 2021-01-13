  • BIST 1.559
  • Altın 443,942
  • Dolar 7,4448
  • Euro 9,0646
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAPilli:10 yerel vaka, 1 ölüm...

Kadına şiddet! Kız arkadaşına kafa attı!

» »
Gönyeli’de meydana gelen “Vahim Zarar, Ciddi Darp, itale-i Lisan” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Cemal Hayırsever dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Kadına şiddet! Kız arkadaşına kafa attı!

Gönyeli’de meydana gelen “Vahim Zarar, Ciddi Darp, itale-i Lisan” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Cemal Hayırsever dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Nurçin Erenköylü olayla ilgili bulguları aktardı. Erenköylü, huzurunuzda bulunan zanlı Cemal Hayırsever, Lefkoşa'da meydana gelen “Vahim Zarar, Ciddi Darp, ithale-i Lisan" suçlarına methaldar olduğunu söyledi. Polis 12 Ocak 2021 tarihinde saat 02.30 raddelerinde Gönyeli'de bulunan Aşıklar Tepesi mevkiinde kız arkadaşı olan Lefkoşa'da sakin M.Ö’nün eski erkek arkadaşı ile olan konuşmalarını görüp bundan dolayı aralarında çıkan sözlü tartışma neticesinde adı edileni ittirip vücudunun muhtelif yerlerine tekme atarak ciddi bir şekilde darp ettikten sonra burun kısmına doğru kafa atıp adı edilenin burnunun kırılmasına sebebiyet vererek vahim zarara uğratıp akabinde 'o*ospusun sen karaktersizsin" sözlerini söyleyerek ithale-i lisanda bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis müştekinin aynı gün doktor kontrolünden geçirilmiş olup vücudunda darp ve cebir izi olduğu ayrıca burnunda da kırık olduğu yönünde doktor raporu temin edildiğini ve raporda “sağ göz kapağında ekimoz, sağ ön kolda ekimoz, sol omuz kısmında morluk, sol boyun kısmında morluk, sol dirsekte sıyrık, sağ ve sol dizde sıyrık, sağ baldırda ve dış bacakta ekimoz, sol iç bacakta morluk, burun kırığı” belirtildiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlının yapılan şikâyet üzerine temin edilen derdest emri gereği tutuklandığı ve ifade vererek suçunu kabul ettiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Banu Soyer davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 5 bin TL değerinde nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş, 9'uncu Ölüm Yıl Dönümünde Anıldı13 Ocak 2021 Çarşamba 14:08
  • Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Afet Ve Acil Durum Toplanma Alanlarını Belirledi13 Ocak 2021 Çarşamba 13:58
  • Cumhurbaşkanı Tatar Cuma günü Meclis’teki partilerin liderleriyle bir araya gelecek13 Ocak 2021 Çarşamba 13:57
  • Atakan: Muhalefet partileri teamülleri ve sorumluluğunu yerine getirmiştir13 Ocak 2021 Çarşamba 13:56
  • TAYDER Çalışma Veya Eğitim İçin Ülkeye Gelenlerin Büyük Zorluklarla Karşılaştıklarını Savundu13 Ocak 2021 Çarşamba 13:55
  • Erhürman: Kıbrıs sorunu nihayet Saray’da ele alınacak13 Ocak 2021 Çarşamba 12:54
  • Taçoy Denktaş’ı Andı13 Ocak 2021 Çarşamba 12:54
  • Cumhubaşkanı Tatar Spehar’ı Kabul Etti13 Ocak 2021 Çarşamba 12:53
  • LTB’den Çocuklara Özel Sosyal Medya Programı13 Ocak 2021 Çarşamba 12:52
  • Piyasaya sahte para sürmüşlerdi13 Ocak 2021 Çarşamba 12:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti