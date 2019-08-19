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Kadına şiddet: Kız arkadaşını inşaat demiri ile darp etti!

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Kadına şiddet: Kız arkadaşını inşaat demiri ile darp etti!
Kadına şiddet: Kız arkadaşını inşaat demiri ile darp etti!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün, saat 05:00 sıralarında, Lefkoşa’da C.O (E-27), kalmakta olduğu ikametgahta tartıştığı kız arkadaşı Leticia Akwueh NKEMDİLİM’nin sağ gözüne yumruk vurup saçlarından çekmek suret ile ciddi şekilde darp ettikten sonra, tasarrufunda bulundurduğu inşaat demiri ile adı edilenin yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine defalarca vurmak suretiyle yaraladı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

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