“Kadına Şiddet” olaylarında sosyal hizmet uzmanlarının görevi büyük

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu,sosyal hizmet uzmanlarının kadına şiddet olaylarındaki etkin rolü hakkında açıklamalarda bulundu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün, kadın konusunda çalışan farklı meslek gruplarına kadınlarla çalışma ve kadınların yaşam kalitesini etkileyen konularda düşünme, politika ve hizmet üretmek için önemli bir fırsat olduğunu söyleyen Hablemitoğlu, “Bu bağlamda, kadın konusu özel ve kamusal alanda sosyal hizmet açısından kadınların dezavantajlı olma potansiyelleri nedeniyle özel bir çalışma alanıdır” dedi.

Hablemitoğlu: Kadın grubu ile çalışan sosyal hizmet uzmanları birçok alanda etkin rol oynar

Hablemitoğlu, kadın grubu ile çalışan sosyal hizmet uzmanlarının; vakalara (müracaatçılara) ulaşma, müracaatçı sistemi için arabuluculuk ve hak savunuculuğu yapma, kadın hakları ihlalleri ve kadına yönelik şiddet bireysel ya da toplumsal boyutları konusunda bilgi toplama, bunları değerlendirme, kadına yönelik şiddeti önleme, farkındalık yaratma ve müdahale için aksiyon alma, kadınların eğitimi, davranış değişikliği yaratma, danışmanlık verme, klinik ve destek hizmetleri sunma kapsamında etkin rol oynadığını dile getirdi. Hablemitoğlu, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve özellikle müdahale sürecinde sosyal hizmet uzmanlarının görev yaptıkları sığınma evleri, hastaneler, çocuk yuvaları, mahkemeler, cezaevleri, aile danışma merkezleri, okullarda, güçlendirme odaklı bir yaklaşımla kadınları iyileştirme, eşitsizlikle mücadele etme ve kadınların şiddeti kabullenmelerini önlemeye yönelik çalıştıklarını ifade etti.

“Son yıllarda kadına yönelik şiddet konusunda kadınların öz güçleriyle yükselttiği mücadelenin yanı sıra, farkındalık yaratmaya ve çözüm üretmeye çalışan meslek gruplarından biri olarak sosyal hizmet, meslek insanı yetiştirme misyonu ile bu mücadelede yerini almaktadır” diyen Hablemitoğlu, ayrıca Lefke Avrupa Ünivetsitesi’nde alan dersleri içinde sosyal hizmet bölümü öğrencilerine cinsiyet eşitliğine dair konuların yer aldığı, “toplumsal cinsiyet eşitliği dersi” ve alan uygulamaları verilerek bu misyonun güçlendiğini vurguladı.