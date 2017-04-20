Kadına şiddete dur de!

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, Necati Taşkın İlkokulu Müdürü Sami Özverel başkanlığında, ada genelinde yer alan bazı ilkokullardan öğrenci temsilcilerinin oluşturduğu 26 kişilik heyeti kabul etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocukları kabul eden Cumhurbaşkanı Akıncı, çocukların bayramını kutlayarak sohbet etti ve temsili olarak makamını Lefkoşa Necati Taşkın İlkokulu öğrencisi Merve Yıldız’a devretti.

Çocukların sorularını da yanıtlayan Mustafa Akıncı, çocuklara dostluk ve barış mesajı verdi.

İlk Cumhurbaşkanı seçildiğinde omuzlarında büyük bir yük hissettiğini, ancak bu yükü çocukların ve gençlerin geleceği için severek üstlendiğine işaret eden Akıncı, Cumhurbaşkanı seçildiği günden bu yana barış ve huzuru sağlamak adına en iyisini yapmaya çalıştığını vurguladı.

Akıncı, çocukların anlayabileceği dilden müzakere sürecine de değinerek, adada Türklerin de, Rumların da Maronitlerin de eşit olduğunu söyleyerek, daha iyi bir gelecek, barış içinde yaşamak için çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

KKTC için hedeflerinin ne olduğunun sorulması üzerine ise Cumhurbaşkanı Akıncı, KKTC için birçok hedefi bulunduğunu, daha güzel, daha yaşanabilir bir KKTC için çalıştıklarını, bunun için Temiz Düşün Projesi’nin hayata geçirildiğini anlattı.

Çevre için kirletilenin temizlenmesi değil, kirletmemenin öğretilmesi gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, öğrencilerin TC’deki referandum sonuçları hakkındaki sorusunu da yanıtladı.

Bu konuda kendisinin bir açıklama yaptığına işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, KKTC için Türkiye’nin “evet” ve “hayır” diyen tüm kesimleriyle bir bütün olduğunu vurguladı.

“Evet” ve “hayır” diyenlerin oranının birbirine çok yakın olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, sonucun demokratik diyaloğun geçerli olacağı mesajını verdiğini, sonucun tüm Türkiye’ye hayırlı olmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı olduğunda ilk yapmak istediği şeyin ne olduğunun sorulması üzerine ise Cumhurbaşkanı Akıncı, bunun müzakereleri başlatmak olduğunu söyledi.

“MÜTEVAZİ OLMAKTAN DAHA DEĞERLİ BİR ŞEY YOK”

Cumhurbaşkanı olduğunda neler hissettiğinin sorulması üzerine ise Cumhurbaşkanı Akıncı şöyle konuştu:

“Makamlar gelip geçici, insan makamıyla değil, insanlığıyla bir değer taşır. 2 yıl önce neysem, bugün de aynıyım, sadece sorumluluklarım arttı.

İnsanlar için mütevazi olmaktan daha değerli bir şey yok. Bir gün siz de bir makama gelebilirsiniz. Ama sizi değerli kılacak, makamınız değil, insani değer ve nitelikleriniz olacak.”

Cumhurbaşkanı Akıncı, KKTC için ekonomi ve demokrasisiyle daha çağdaş bir düzen hedeflediğini ifade ederek, adada kalıcı bir barış için çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, soruları yanıtladıktan sonra makamını temsili olarak Merve Yıldız’a devretti. Yıldız da, ülkeyi demokrasiyle yöneterek, tüm insanlara eşit mesafede davranacağı sözünü verdi ve arkadaşlarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı daha sonra çocuklara hediyeler takdim ederek, anı fotoğrafı çektirdi.