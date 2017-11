Kadına Şiddete Karşı Yürüdüler

Omorfo, 8 Mart’da ilk kez yapılan yürüyüşün ardından 25 Kasım’da da kadına şiddete karşı ilk kez yürüdü.

Omorfo Terminal’den başlayan yürüyüş Açık Pazar’da son buldu. Yürüyüş boyunca “Devletin görevi sığınma evi”, “Erkek vuruyor, devlet koruyor”, “Devlet uyuma, görevini uygula”, “Kadın, yaşam, özgürlük”, “Dünya yerinden oynar, kadınlar özgür olsa”, “Ataerkil sistemi tanımıyoruz”, “Yaşasın feminist mücadelemiz” gibi sloganlar atıldı. Yürüyüşte; “Kadın Cinayetleri Politiktir”, “Devletin Görevi Sığınma Evi”, “Dominik’de Maribel, Omorfo’da Nejlayız”, “Feminist Olmayan Devrim, Devrim Değildir”, “Kadının Yeri Devrim”, “Feminizm Herkes İçindir” ve “Sınıfı Bölen Feminizm Değil Patriyarkadır” gibi dövizler taşındı.

Bağımsızlık Yolu, Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği, Kalkanlı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Akçay Kültür Sanat Derneği, Kadın Eğitim Kolektifi, Sosyalist Düşünce Topluluğu, Değişim ve Toplumsal Farkındalık Topluluğu’nun da katılımıyla gerçekleşen yürüyüş Açık Pazar’da yapılan basın açıklaması ile son buldu.

Yapılan basın açıklamasının tam metni şöyle:

“25 Kasım 1960 tarihinde Dominik Cumhuriyeti’nde diktatörlüğe karşı mücadele eden 3 kız kardeşin tecavüz edilip öldürülmesi sonucu bu gün‘’Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü’’ olarak ilan edildi.

O günden bugüne kadına yönelik şiddet, taciz,tecavüz ve baskı dünyanın neredeyse her yerinde olduğu gibi ülkemizde de giderek artıyor. Ülkemizde son 5 yılda tutulan resmi verilere göre bildiğimiz, bin 12 kadın şiddete uğradığı için polise başvururken 2017 yılında 5 kadın erkek şiddeti sonucu öldürüldü. Kadınlar öldürülüyor,tacize,tecavüze uğruyor,darp ediliyor ve devlet bununla ilgili hiçbir önlem alınmıyor.

Bu ülkedeki kadınların can güvenliğini sağlamak devletin görevidir. Polis, kadınların şiddet gördüğüyle ilgili şikayetlerini yeterince dikkate almıyor, bu şikayetlerin gereğini yerine getirmekten kaçınıyor.

Şiddet gören, maddi durumu iyi olmayan kadınlara adli yardım sağlamalı,koruma emri alabilmesi için ücretsiz avukat tayin etmelidir. Şiddet önleme merkezleri kurulmalı, her bölgeye kadın sığınma evleri açılmalıdır.

Bugün burada kadına yönelik şiddete karşı daha güçlü bir şekilde hayır demek için bir araya gelen bizler, bölgelimiz olan kız kardeşimiz Nejla Mağaracı başta olmak üzere, uğradığı erkek şiddeti sonucu aramızdan alınan tüm kız kardeşlerimizi anıyor ve yine söylüyoruz: Artık bir kız kardeşimizi daha kaybetmeye tahammülümüz yok! Biz bölge örgütleri olarak devleti kadına yönelik şiddet konusunda etkin tedbirler almaya ve her defasında söylediğimiz gibi Omorfo’ya sığınma evi talebimizi yerine getirmeye çağırıyoruz.

OMORFO’YA SIĞINMA EVİ İSTİYORUZ!”