Kadına şiddete tutuksuz yargılama kararı

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 3 kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 40 bin TL’lik nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

NE olmuştu?

Alayköy’de faaliyet gösteren bir gece kulübünde kendisi ile sohbet etmek istemediği gerekçesiyle konsomatris bir kadını ciddi şekilde darp eden zanlı L.M. dün tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede bulguları aktaran polis memuru Cemile Özfadıl, zanlının 8 Eylül tarihinde bir gece kulübünde konsomatris olarak çalışan T.T.’yı ciddi şekilde darp ettiğini, kadının aynı gün Kolan British Hastanesi’nde müşahede altına alındığını anlattı.

Polis memuru, Girne’de tespit edilerek tutuklandığını aktardığı zanlı L.M.’nin verdiği ifadede suçunu kabul ettiğini bildirdi.