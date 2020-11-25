Kadına yönelik her türlü ayrımcılığa karşı eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik bir yaşam

Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de kadınlar ve erkekler arasında eşitsizlik, kadınlara yönelik ayrımcılık ve şiddet devam etmektedir. Koronavirüs salgını tüm dünyada sadece sağlık ve ekonomik krizlere değil toplumsal cinsiyet eşitsizliğinde artışa da neden olmuştur. Yaşanan işsizlik, yoksulluk, psikososyal zorluklar sosyal adaletsizliğin savunmasız kıldığı insanlar üzerinde daha can yakıcı olmaktadır. Önceden var olan eşitsiz durumlar daha da derinleşmiştir. Gündelikçi, ödenmeyen ev içi bakım hizmetleri gibi kayıtdışı işlerde daha yoğun çalışan kadınlar yoksulluğa daha yakın durmaktadır. Dahası kadınlar geleneksel olarak çocuk ve yaşlı bakımından da sorumlu tutuldukları için okulların uzaktan eğitim verdiği, yaşlı bakım imkanlarının kısıtlandığı pandemi koşullarında işlerini kaybetmek riski ile yüz yüze kalmışlardır.

Dünya genelinde korona virüs salgını ev içi şiddet oranını %30’dan fazla arttırmıştır. İçinde bulunduğumuz koşullar ve başka ülkelerde yaşanan tecrübeler bize ülkemizde de kadınlar ve çocuklara yönelik ev içi şiddetin ve istismarın artmış olabileceğine dair şüpheye yer bırakmamaktadır.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Kadın Örgütü olarak 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde kadın haklarını insan hakları olarak gören, kadın erkek eşitliğini demokrasinin temeli kabul eden, emek mücadelesini yükselten, her kadının ve kız çocuğunun şiddetten, ayrımcılıktan ve yoksulluktan uzak yaşama hakkını savunan düşünce ve eylemlere olan bağlılığımızı sürdürdüğümüzü tekrar hatırlatmak isteriz.

Birleşmiş Milletler Kadın Dostu Kentler Ortak Programı 2006 yılında toplumsal cinsiyet eşitliği ilkelerinin yerel yönetimlerin planlama süreçlerine dahil edilmesi, kadın örgütleri ile işbirliğinin arttırılması amacıyla başlatılmıştır.

“Kadın Dostu Kentler”, en temel tanımıyla kadınların kentsel yaşamın her alanında eşit bir şekilde yer almasını destekleyen kentlerdir. CTP KÖ kadınları doğrudan ilgilendiren doğurganlık sağlığı hizmetlerinin kolay ve ulaşılabilir olduğu, kadına yönelik şiddeti önlemeye yönelik mekanizmaların ve şiddete maruz kalmış ya da kalma riski bulunan kadınların destek alabileceği yapıların etkili ve erişilebilir olduğu, fiziksel mekânların kadınlar ve kız çocukları açısından rahat, güvenli ve eşitlikçi olduğu, sosyal yaşantı, ulaşım, toplu konut ve altyapı hizmetlerinin planlama süreçlerinin toplumsal cinsiyet eşitliği prensibinin dikkate alınarak yapıldığı bir kentlerin ülkemizde yaşam bulması hedefiyle yerel yönetimlere ziyaretler başlattı. Bu bağlamda CTP KÖ Başkanı Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar, Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya, Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe beraberlerindeki heyetlerle Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, Alayköy Belediye Başkanı Hulusi Manisoy, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’yi ziyaret ettiler. Kadın Meclisleri’nin oluşturulması başta olmak üzere eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik ve şiddetten arınmış bir yaşam için yerel hizmetlerin geliştirilmesi yönünde görüşler paylaşıldı. Kreşler, yaşlı ve özel ihtiyaçlı bireylerin bakım hizmetleri, sığınma evleri, erişilebilir acil şiddet kanallarının oluşturulmasının önemine vurgu yapıldı. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında CTP KÖ’nün ülke genelinde yerel yönetim ziyaretlerine devam edeceği, kadın dostu kentlerin oluşturulması için ortak çalışmalara ve işbirliğine her zaman destek vereceği bildirildi.