Kadına Yönelik Mesleki Eğitim ve Sosyal Destek Projesi Karpaz’da hayata geçirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından başlatılan “Kadına Yönelik Mesleki Eğitim ve Sosyal Destek Projesi” kapsamında, Karpaz Bölgesindeki kadınlara eğitim programı başlatıldı.

Dipkarpaz Gençlik Evi’nde açılışı yapılan eğitim kapsamında, 18-60 yaş arasındaki kadınlara, haftada 3 gün, 2 saat, sele-sepet örücülüğü ile Karpaz Dokuma Sanatı eğitimi verilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Dipkarpaz Belediyesi Başkanı Suphi Coşkun, Sosyal Hizmetler Dairesi Proje Koordinatörü Neşe Serinsu, Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı İçim Çağıner ile Yönetim Kurulu üyeleri, bölge muhtarları ve köy halkının katılımı ile gerçekleşen açılışta, eğitimlerde kullanılmak üzere 20 adet dikiş makinesi de hediye edildi.

Etkinlik açılışında söz alan Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı İçim Çağıner, “Karpaz bölgesinde, dinamik, çalışkan ve girişimci hem aile hem ülke ekonomisine katkıda bulunmak isteyen çok değerli kadınlar olduğunu görüyorum. Atılan bu adımdan ve bu projesini bir parçası olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

Dipkarpaz Belediyesi Başkanı Suphi Coşkun da, “Bir kadını eğitirseniz, bir toplumu eğitirsiniz” diyerek projenin hayata geçirilmesinden ötürü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’a teşekkür etti.

Hem kültürel varlıkları yaşatmak hem de evde oturan kadınların ekonomik kazancını artırmak için en doğudan, batıya kadar projelerini sürdüreceklerini anlatan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’da, üreterek mutlu toplumu yaratmayı hedeflediklerini söyledi.